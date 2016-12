Ya nadie hace sombra a los ‘sorayos’

El poder interno de Soraya Sáenz de Santamaría en el Gobierno de Mariano Rajoy es total. Y no sólo porque siga siendo la única vicepresidenta del Ejecutivo y se encargue de combatir uno de los principales problemas nacionales: el secesionismo catalán. Sino porque ha conseguido que la balanza de fuerzas internas caiga de su lado. Disuelto el G-8 (el grupo liderado por José Manuel García Margallo), los ‘sorayos’ (el grupo de afines a Soraya Saénz de Santamaría) se ha convertido en el club gubernamental más fuerte y numeroso del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Ni siquiera la llegada de María Dolores de Cospedal ha conseguido aminorar su aura de poder. La nueva ministra de Defensa consiguió incluir en el nuevo Consejo de Ministros a uno de sus hombres de confianza: el exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Teóricamente, Santamaría como vicepresidenta del Gobierno, está por encima de Cospedal. Pero en la práctica eso no es así. El titular de Defensa es bastante autónomo y departe directamente con el presidente del Gobierno.

Pero cada vez es más evidente que la vicepresidenta salió ganando en este reparto de poder: consiguió deshacerse de sus principales detractores en el Gobierno, aquellos que como Margallo no estaban de acuerdo con lo que ellos consideraban una “ambición desmedida por el poder” de la vicepresidenta. Y además, consiguió ampliar su influencia con la colocación de nuevos ministros de su cuerda. En el club de los ‘sorayos’ ya no sólo están Fátima Báñez (Empleo) y Cristóbal Montoro (Hacienda). Ha logrado sumar dos nuevas incorporaciones más.

Una evidente. La de Álvaro Nadal, nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. El actual economista de referencia del PP, aunque no tiene un doctorado en Harvard, tal y como había presumido, ocupó en la pasada legislatura un puesto clave a la sombra de Rajoy. Fue el jefe de la Oficina Económica en Moncloa, su principal asesor en esta materia. Aunque también le sirvió a la vicepresidenta de pata económica. De hecho, a Santamaría, su estrecha relación con Nadal y Montoro, le hizo tener un férreo control del área económica. Es tan buena la amistad de Santamaría con los Nadal, que tiene a todos colocados en el Gobierno.

El hermano del ministro, Alberto Nadal fue el secretario de Estado de Energía en la pasada legislatura, y hoy es el secretario de Estado de Presupuestos. Su mujer, Teresa Lizaranzu, está como embajadora delegada ante la Unesco en París desde 2015. Y su cuñada, Eva Valle Maestro (esposa de Alberto Nadal) es su sucesora en la Oficina Económica del presidente. Todo queda en familia en esta nueva legislatura.

Y la otra nueva incorporación al clan sorayista se intuye: Íñigo de la Serna, nuevo ministro de Fomento. El exalcalde de Santander, un valor en alza en la formación conservadora ha sido especialmente alabado por el bando liderado por Soraya Sáenz de Santamaría. Un fichaje inesperado, con el que Rajoy cubrió la cuota de partido. De la Serna mantiene una estrecha amistad con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, -este verano se les pudo ver juntos en Viena- aunque en sectores ‘populares’ se le relaciona con este bando.

Luis de Guindos, arrinconado

Frente a este importante clan, no hay ninguna otra familia capaz de hacerle sombra. Tras la marcha de Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo, el llamado G8, pese a contar aún con miembros en el Ejecutivo (Luis de Guindos, Rafael Catalá y Tejerina), ha quedado totalmente desactivado. De hecho, aún no se entiende muy bien la continuidad de Guindos en el Ejecutivo ‘popular’ después de asegurar públicamente durante muchos meses que dejaría el Gobierno. En un principio, se rumoreó con la posibilidad de que ocupara una supervicepresidencia económica. Aunque finalmente no fue así. El único premio recibido ha sido sumar a Economía, Industria.

Una decisión con la que él no ha ganado peso interno en el Ejecutivo. Todo lo contrario. Hoy se encuentra en terreno de nadie, cada vez más desplazado. De hecho, ha tenido que ver cómo Álvaro Nadal -al que Guindos criticó en su libro autobiográfico su mal asesoramiento a Rajoy durante la negociación del rescate bancario- ganaba posiciones en el nuevo Ejecutivo.

Desaparecido el G-8, Cospedal es la única que podría contrarrestar el poder de Santamaría, aunque tampoco cuenta con suficientes manos. Por el momento, parece que el equilibrio se podría mantener como está, si Cospedal revalida la Secretaría General en el próximo congreso del Partido Popular. Ella ha mostrado su disposición a continuar como ‘numero dos’ del partido, aunque muchos compañeros no ven “compatible” este cargo con el de ministra. Ésta será la gran incógnita del próximo cónclave ‘popular’, en el que Rajoy volverá a ser proclamado presidente nacional.

Es evidente que Cospedal quiere seguir controlando el partido, aunque los tentáculos de los ‘sorayos’ ya han traspasado los muros de Moncloa. El objetivo han sido los jóvenes vicesecretarios. Aseguran fuentes ‘populares’ que el nuevo cargo gubernamental de Santamaría le ha acercado especialmente a Andrea Levy, que se ha posicionado del lado de la vicepresidenta en la estrategia a seguir con el problema secesionista catalán. Una relación que no ven con buenos ojos desde el PP catalán, donde no acaban de estar contentos del todo con el papel de Santamaría en Cataluña. De hecho, se sienten desplazados de la estrategia a seguir, basada principalmente en el diálogo. No entienden que la vicepresidente se haya reunido con el PSOE y Ciudadanos y no con ellos.

Igual de desplazados que han quedado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, y el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, tras la muerte de Rita Barberá. En el Partido Popular también se rumorea con la implicación de los 'sorayos' en esta situación. En concreto, de la vicepresidenta que en ningún momentos ha estado de acuerdo "con el ascenso de Pablo Casado al nuevo Gobierno 'popular'".