El nacionalismo radical pide que se levante la suspensión de la independencia

La ANC enviaba un whatsapp a sus seguidores ayer por la tarde, en que fijaba como esencial la próxima semana. El interés de esta formación es que se dieran pasos antes de que su Presidente comparezca ante la Audiencia Nacional el próximo lunes. El intento del Presidente de evadir su responsabilidad va acompañado tanto de un relato sobre la negociación y de una crítica al gobierno como de una insistencia en la ayuda internacional que, por otra parte, ya han negado tal apoyo: "Reino Unido, Irlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Noruega, Suecia, DInamarca, Finlandia, Bélgica, Eslovenia, Suiza, Israel y Rusia". "Disfutad el último Puente de la Raza" concluía el mensaje la ANC.

Esta misma mañana, la Asamblea distribuía un comunicado de ANC en el que insiste en que la llamada al diálogo "en ningún caso supone la renuncia a la proclamación de la República" y le pide a los suyos que estén "atentos a los canales de comunicación". El presidente de la ANC considera que él mismo, el presidente de Omnium y Trapero son "rehenes" de la fiscalía. Recuerda a sus seguidores que el lunes también Rajoy decidirá, probablemente, la adopción de medidas, en alusión al 155, y no descarta otra huelga de país.

La CUP pide que se proclame la República

La CUP ha pedido, en una carta dirigida al presidente catalán, Carles Puigdemont, que proclame la República antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución, al considerar que su requerimiento al president supone "una amenaza" y no hay visos de que prospere una mediación internacional.

"Si pretenden seguir aplicando, ahora ya con requisitos formales cumplimentados, las previsiones del artículo 155 de la Constitución española, y nos quieren seguir amenazando y amordazando, que lo hagan con la República ya proclamada", indica el partido antisistema en su misiva.

La CUP, que da por cerrada "la esperanza en una mediación internacional", asegura que ante el requerimiento del Gobierno "quedar inmóviles ante sus amenazas, sus negaciones y su autoridad, no nos permitirá existir como pueblo". Afirma que el pasado 10 de octubre "perdimos una oportunidad" y dice no entender que "la respuesta al requerimiento del presidente Rajoy no se sitúe en los términos del mandato popular que usted asumió el pasado martes: el del respeto al ejercicio del derecho a la autodeterminación que se expresó en las sufridas urnas del pasado 1 de octubre".

"Solo proclamando la república -añade- seremos capaces de situarnos como un actor dispuesto a tutelar los derechos civiles y políticos de la población aún gravemente amenazados" y, en este sentido, la CUP entiende que únicamente a través del reconocimiento de Cataluña como "sujeto político" se logrará "la intervención de actores internacionales". La CUP concluye diciendo a Puigdemont que "seguiremos sin apoyos internacionales, sin grandes riquezas naturales y sin unos poderes económicos que nos apoyen", pero le llama a proclamar la República con el apoyo "de la gente y con sus esperanzas y con toda su dignidad".