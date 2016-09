Multitudinaria manifestación en defensa del Toro de la Vega de Tordesillas

Una multitudinaria manifestación ha recorrido esta mañana las calles del municipio vallisoletano de Tordesillas para defender la fiesta del Toro de la Vega, prohibida el pasado mes de junio por la Junta de Castilla y León.



Tras una gran pancarta donde se podía leer "Tordesillas no se rinde", este municipio ha retado a la Junta y ha salido a defender lo que ellos consideran una tradición centenaria y una fiesta donde prima la democracia y el "respeto a la cultura", como han clamado los vecinos.



Dos horas antes de la suelta del toro, en un festejo que ha tenido que modificar sus reglas ya que no se podrá dar muerte al animal a lanzadas, miles de personas han defendido su libertad para dar muerte al morlaco a las afueras de la localidad.



Uno de los principales defensores de estos festejos, el torero y presidente del observatorio francés de las culturas taurinas, André Viard, ha sostenido en declaraciones que la lucha de Tordesillas es una lucha por "la libertad de un pueblo y una batalla contra los totalitarismos".



Viard ha calificado de "tiranos y totalitarios" a los animalistas y a los políticos "faltos de talento" que "juegan con los sentimientos y la tradición de los pueblos" en busca de "rédito político".



La manifestación, que ha partido de la orilla del pueblo del río Duero, ha cruzado las aguas por el puente que también atravesará "Peludo", el toro que correrán los mozos y mozas en la jornada de hoy, y ha terminado a las afueras de la localidad, donde los manifestantes han leído un manifiesto a favor de este festejo.



Plataforma ciudadana en defensa del Toro de la Vega ha defendido una celebración que se "lleva dentro" y que no les podrán quitar nunca y ha criticado a los medios de comunicación, los partidos políticos y a los totalitarios que "se hacen llamar animalistas".



Asimismo, la plataforma ha denunciado duramente la actuación de la Junta y de los políticos por entender que "han realizado un decretazo sin contar" con ellos y sin respetar la tradición de uno de los pueblos "más arraigados de la Comunidad", han manifestado antes de agradecer a todos los que han apoyado el festejo.



En los prolegómenos del festejo, a las 9.15 horas, se han producido los primeros altercados entre los defensores de este festejo taurino y los detractores del mismo, que se han saldado con dos animalistas heridos, según han confirmado a Efe fuentes sanitarias.