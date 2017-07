Una mujer muere asesinada a golpes y detienen a su pareja en Gran Canaria

Donna C., una mujer de 47 años de nacionalidad británica y residente Gran Canaria, ha muerto asesinada a golpes, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que han señalado que se ha detenido a su pareja, de 80 años y también británico.



A las 00.45 horas del viernes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de la Policía Local sobre la posibilidad de un caso de violencia machista en un complejo de apartamentos de la localidad de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, y en el domicilio se personaron tanto los agentes como los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario.



Una vez en el lugar, los efectivos dieron prioridad a la víctima, a quien trasladaron al Centro de Salud de Arguineguín, para, acto seguido, derivarla al Hospital Insular Universitario de Gran Canaria, donde el personal médico no pudo evitar su fallecimiento.



Las fuentes especifican que en España no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia machista de esta pareja y han precisado que el detenido, de iniciales J.C., ha pasado este sábado a disposición de la Justicia en el juzgado en tareas de guardia de San Bartolomé de Tirajana.



Los agentes de la Policía Local de Mogán fueron los que se encargaron de la detención del presunto autor de la agresión machista y quienes lo entregaron en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad sureña. Al detenido se le ha imputado un delito de violencia machista, a la espera de conocerse los resultados de la correspondiente autopsia a la fallecida, y las fuentes han especificado que los forenses determinarán si la muerte de Donna C. ha sido a consecuencia de los golpes que le propinó su pareja.



Asimismo, a J.C. se le imputa otro delito de atentado contra los agentes de la autoridad al mostrar "resistencia activa" ante los efectivos de la Guardia Civil que le custodiaban en las dependencias del instituto armado.



Con el propósito de determinar las causas de la muerte de Donna C., tanto la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de Las Palmas de Gran Canaria, como la Policía Judicial del Instituto armado, de Puerto Rico (Mogán), han abierto una investigación, concluyen las fuentes.