Ministra de Sanidad: "El machismo no se acaba exclusivamente con dinero"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado este miércoles que el machismo "no se acaba con dinero" sino con unidad y coordinación y ha apelado a la responsabilidad de todos para apoyar los próximos presupuestos que permitan combatir esa lacra.



Montserrat ha respondido así a la pregunta de la parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre cómo ha repercutido en las mujeres el descenso del presupuesto para "el combate de la violencia machista". "El machismo no solo se acaba exclusivamente con dinero, sino que se acaba con unidad, con coordinación, con educación y con sensibilidad social", ha destacado la ministra, que ha reprochado a la diputada de Podemos que "hable exclusivamente de cifras" y no de "personas".



Para Montserrat, "acabar con la violencia de género es una responsabilidad de todos y por tanto aprobar los presupuestos del 2017 sería también una responsabilidad de todos". "Ahí le espero, aprobando los presupuestos del 2017", ha insistido la ministra, quien ha recordado que todos los grupos están trabajando en la subcomisión creada en el Parlamento para alcanzar un pacto de Estado por la violencia de género.



En su primera intervención en una sesión de control tras ser nombrada portavoz de su grupo, Montero ha lamentado que el Gobierno no tenga estudios sobre el impacto de esas políticas en las mujeres -respecto a pensiones o desempleo- y ha criticado "el recorte del 22 por ciento en las partidas de violencia machista del 2011 al 2015", además de la supresión de la financiación municipal.



La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha reclamado que se reconozcan "todas las violencias" contra las mujeres, como el acoso o la mutilación genital, y que se restablezca el Ministerio de Igualdad.



"Hagamos políticas de Estado para sacar el machismo de nuestras vidas; nos queremos vivas", ha concluido Montero.