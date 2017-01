Al menos cuatro muertos en un ataque con un camión en Jerusalén

Un camión se ha estrellado en Jerusalén contra un grupo de soldados y ha provocado la muerte de, al menos, cuatro personas en lo que las autoridades israelíes han calificado como un "ataque terrorista". El atacante, que ha muerto tras ser abatido por la policía, ha sido identificado como un palestino residente en Jereusalén Este, según varios medios.

Las víctimas mortales son tres mujeres y un hombre de unos 20 años, todos ellos militares. Además, hay otros 15 heridos. El ataque se ha producido en la zona este de la ciudad, en el popular paseo Armon Hanatziv, -muy cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El vehículo se ha dirigido contra los militares que se acababan de bajar de un autobús frente a un cuartel militar en el asentamiento de Talpiot. A continuación dio marcha atrás, por lo que muchas víctimas han quedado atrapadas bajo el vehículo.

Imágenes tras el atentado en Jerusalén que se emiten en directo en varias televisiones.

"Hemos cogido el autobús en el Centro de Convenciones Internacional y esta era nuestra primera parada. Minutos después de llegar, mientras miraba el paisaje de Jerusalén, he comenzado a oir gritos detrás de mí. Cuando me he girado, he visto el camión dirigiéndose al camino", ha explicado Leah Schreiber, uno de los instructores que acompañaba a los jóvenes, al el diario israelí 'Haaretz'.

Cuando el presunto terrorista embistió contra el grupo fue disparado por los soldados que estaban en la zona pero no pudieron matarle, con lo que tuvo tiempo para volver a arrollar a los soldados dando marcha atrás, según ha contado en una radio israelí un conductor de autobús testigo de los hechos. Finalmente, el presunto terrorista ha sido abatido por la policía.

Uno de los heridos más graves es una mujer que ha sido trasladada al hospital de Shaare Zedek que se encontraba inconsciente. El resto de los heridos, 14, han sido repartidos entre este hospital y el centro médico de Shaare Zedek. Tres de ellos en estado grave y nueve con pronóstico leve.

El grupo al que ha atacado el terrorista se encontraba en un viaje educativo con otros grupos, según informa el diario israelí 'Haaretz'.

Las imágenes de televisión muestran a las autoridades israelíes trabajando en la zona.