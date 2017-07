Méndez de Vigo propone Puigdemont negociar y no vulnerar la ley

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado este domingo al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que la convocatoria de un referéndum independentista implica una vulneración de la ley, por lo que le ha invitado "a negociar" en la búsqueda de soluciones.



La oferta del Gobierno en este sentido es "franca, abierta y sin fecha de caducidad", ha recalcado Méndez de Vigo en declaraciones a los periodistas en Villalcázar de Sirga (Palencia), donde ha inaugurado un albergue para peregrinos discapacitados. "Si quiere convocar un referéndum, primero hay que reformar la Constitución y para ello sólo tiene competencias el Parlamento", ha recordado el portavoz y también ministro de Educación, Cultura y Deporte.



Por esta razón, ha proseguido, en referencia a Puigdemont, que "lo que hay que hacer es hablar y negociar, no vulnerar la ley".



El Gobierno, por tanto, "no va a responder a lo que no tiene base legal" y salir al paso de las continuas críticas de los independentistas que, para el portavoz del Ejecutivo, sólo son "palabras, palabras, palabras".



Méndez de Vigo ha considerado que el desafío independentista tiene "cada vez menos apoyos", y ha recordado que Cataluña "puede contar con el Gobierno para los asuntos que realmente preocupan a ciudadanos", como la sanidad, la educación o las pensiones, ya que "lo demás, no mejora la vida de los ciudadanos", ha concluido.