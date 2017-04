Aún puede planificar una escapada para Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ofrecen la mejor opción para disfrutar de unos buenos días de descanso y animarte a descubrir un nuevo lugar, si lo que no quieres es volver a los clásicos. Si, todavía, no has elegido destino te proponemos ideas que no te dejarán indiferente. Así que agarra la maleta, cierra la puerta de casa y ¡que comience la aventura!