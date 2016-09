Media España sigue en alerta por altas temperaturas de hasta 42 grados

Treinta y tres provincias de once comunidades siguen hoy en alerta, naranja o amarilla, por altas temperaturas que en puntos de Andalucía, Extremadura, levante y centro peninsular marcarán entre 40/42 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web. Andalucía mantiene la alerta naranja (riesgo importante) en todas sus provincias por temperaturas que oscilarán entre los 39/40 grados con especial incidencia en la campiña cordobesa y sevillana, en Andévalo y Condado (Huelva) y en el Valle del Guadalquivir donde la máxima alcanzará los 42 grados.



En Madrid hay alerta naranja por temperaturas máximas de 39 grados en zonas del área metropolitana, Henares, las Vegas y en el sur y oeste de la comunidad; en la sierra las temperaturas marcarán 35 grados. Extremadura tiene aviso naranja en toda la comunidad por máximas de 41 grados en la vega del Guadiana y en zonas del Tajo y Alagón (Cáceres).



El intenso calor afectará también a la comunidad de Murcia donde la alerta naranja por máximas de 42 grados afectará principalmente a áreas del valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y a la vega del Segura. En Castilla La-Mancha hay alerta naranja en las provincias de Albacete y Toledo por temperaturas que superarán los 39/40 grados en Hellín y en Almansa y en el valle del Tajo respectivamente y alerta amarilla en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara por valores cercanos a los 38 grados.



Castilla y León tiene activada la alerta naranja en la provincia de Ávila por temperaturas máximas de 39 grados en la zona sur y alerta amarilla en Salamanca por calor de 36 grados en el sur y en la meseta. La comunidad Valenciana continúa con alerta naranja en las provincias de Alicante y Valencia por máximas de 39 grados y alerta amarilla en Castellón por valores de 36 grados en el interior sur.



Aragón, Cataluña, Islas Baleares y las provincias gallegas de Lugo, Ourense y Pontevedra mantienen el aviso amarillo por máximas que oscilarán entre los 36/37 grados. La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.