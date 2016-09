Más de dos semanas sin rastro de Diana Quer

la desaparición de la joven Diana Quer llega a las dos semanas y entra más en el terreno del espectáculo de televisión que en el de la crónica de sucesos. Los padres de las jóvenes han comparecido ante las televisiones. Juan Carlos Quer reconoció en el program Espejo Público de Antena 3 que ''la Guardia Civil está tomando declaración a ciertos testimonios" porque en el círculo más cercano de la joven desaparecida desde hace más de dos semanas hay "determinadas personas que podían estar bordeando la ley". Además, el padre de Diana quiso aprovechar la ocasión en televisión para dirigirse a su hija y decirla que “si algún problema te impide volver, simplemente llama”.

Por su parte, la madre de la joven desaparecida ha hecho unas declaraciones en El programa de Ana Rosa, donde ha asegurado que "estoy fatal por todo y con la única mira puesta en encontrar a Diana porque lo realmente importante es que ella aparezca, no todo lo demás que se está haciendo. Pido respeto para mis dos hijas. Es lo único que pido", comentó con un gran sentimiento de tristeza y de dolor.

Cada vez son más los que se están volcando en el caso y es por ello que la asociación Sosdesaparecidos ha obtenido la aprobación por parte de la familia de la joven para repartir carteles con la imagen de Diana en Francia, Portugal, Bélgica, Italia y Suiza.

El pasado lunes 22 de agosto Diana Quer, de 18 años de edad, desapareció en A Pobra do Caramiñal, un municipio perteneciente a la provincia de A Coruña que celebraba sus fiestas patronales como cada año. Sin duda alguna, la desaparición de la joven se ha convertido en un auténtico drama que mantiene en vilo tanto a su familia como a toda España.

La joven mide 1,75 metros de estatura y pesa 55 kilos. Tiene los ojos castaño oscuro; el pelo largo, moreno y liso. Acudió a la fiesta con un pantalón corto rosa, una camiseta blanca, una sudadera y unas zapatillas negras de cordones.

El primer paso de la búsqueda fue utilizar un perro de la Guardia Civil en la localidad gallega con el objetivo de conseguir importantes pistas hacia el encuentro de la joven madrileña, pero el rastreo no aportó ningún tipo de indicio sobre el paradero de Diana.

En un principio, tanto la familia como la Policía barajaron la posibilidad de que la chica podría haberse marchado por propia voluntad. Sin embargo, el hecho de que su DNI y la vestimenta que supuestamente llevaba en la noche de su desaparición se hallaron en una de las habitaciones de su domicilio.

Los vecinos residentes en A Pobra do Caramiñal y de los pueblos de alrededor se unieron a la búsqueda de la joven, siguiendo siempre las directrices marcadas por la Guardia Civil y sin obtener los resultados esperados.

Los últimos mensajes y llamadas telefónicas datan de la madrugada del 22 de agosto, y esto ha hizo que la Policía profundizase y estrechase sus investigaciones hasta el punto de crear pequeños círculos que engloban a las personas más allegadas de Diana.

Antes de que la joven desapareciera, su madre se ofreció para ir a buscarla a la verbena donde se encontraba con sus amigas, pero ella se negó: quería irse pronto a casa y regresar sola. Diana López-Piñel, madre de Diana, descubrió que la joven no había llegado a casa al observar a las 8:30 horas que no se encontraba en su habitación. Fue entonces cuando se dirigió a las dependencias de la Policía Local para presentar una denuncia.

Al igual que Diana, su hermana pequeña Valeria tampoco ha mantenido una gran relación con su madre, que se divorció hace cuatro años de Juan Carlos, padre de las dos jóvenes.

Un grupo de investigadores están revisando cámaras de seguridad con el fin de encontrar alguna que ofrezca importantes novedades al caso. En el tramo final del paseo de la verbena no se aprecian cámaras debido a que hasta esa zona no llega el objetivo del aparato. Otro aspecto que no ayuda es que de noche hay amplias zonas de sombra que imposibilitan una clara visión del lugar.

Un punto fundamental que ha dado un gran golpe al caso es la retirada de la custodia de la hija menor (Valeria) a la madre en pleno proceso de investigación. Ahora, el padre es el que tiene la custodia de la pequeña y el que se está haciendo cargo de ella. Hay que destacar que antes de que se tomara la decisión de que la custodia la tuviera el padre, Valeria acudió de urgencias a un centro médico ya que sufrió una crisis de ansiedad.