Policías y guardias civiles salen a la calle para reclamar justicia salarial

Nuevo capítulo en la lucha de los guardias civiles y los policías nacionales para equiparar su sueldos al de sus 'colegas' de los cuerpos de seguridad autonómicos y locales. Más de mil agentes salieron a las calles de Madrid y protestaron frente a la Delegación de Gobierno este jueves. Los organizadores cifraron en más de 1.000 las personas que asistieron a la manifestación, mientras que la Administración afirmó que la cifra oficial era de 600. La concentración llegó sólo un día después de que el Gobierno anunciara una partida de 80 millones de euros para la equiparación salarial. "Es una cantidad ridícula", afirman desde ASESGC (Asociación de suboficiales de la Guardia Civil), asociación que forma parte de JUSAPOL, organizadora de la manifestación en la capital.

Bajo el lema, 'Justicia Salarial para la Policía Nacional y la Guardia Civil", los agentes de ambos cuerpos de seguridad quisieron mostrar su desacuerdo con la solución que ha ofrecido el Gobierno Central para arreglar los desequilibrios salariales que existen con respecto a las policías locales y autonómicas. En esta lucha, la única fuerza política que ha mostrado voluntad para arreglar esta situación ha sido Ciudadanos. De hecho, la formación naranja, con Miguel Angel Gutiérrez a la cabeza, ha puesto como condición para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018 una partida para comenzar la equiparación salarial, primero de la Guardia Civil a la Policía Nacional y luego entres estos y las policías autonómicas.

Las primeras informaciones de estas reuniones apuntan a que serán unos 80 millones de euros la cantidad que Ciudadanos ha logrado 'arrancar' a Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, para el ejercicio 2018. "Al parecer 40 millones serían en exclusiva para la Dirección General de la Guardia Civil con objeto de reducir las diferencias que existen entre ambos cuerpos estatales en diversos puestos de trabajo en cuanto a CES y productividad Por tanto, en las previsiones del Gobierno no está subir el sueldo a todos los guardias civiles sino que irá a complementos ligados al puesto de trabajo y por tanto no afectará a todos", afirman desde ASESGC.

Esta cantidad, 40 millones de euros, es la que se ha determinado en el grupo de trabajo que se constituyó en la Secretaria de Estado de Seguridad para estudiar las diferencias retributivas entre Guardia Civil y Policía Nacional gracias al trabajo de distintas asociaciones de la Guardia Civil, que a través de la Plataforma 'NsMenos' denunciaran la precaria situación salarial de los agentes. El estudio no ha transcendido, pero el PSOE se ha comprometido con ASESGC a solicitarlo al Ministerio.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quiso aclarar al acuerdo que se ha llegado con el Gobierno Central, durante un desayuno informativo celebrado la mañana de este jueves. "Queremos que durante estos cinco años se acabe con esa desigualdad salarial, este es el objetivo. Hasta ahora, no se había hecho nada y por eso pedí a mi equipo que este punto estuviera fuera imprescindible para poder sacar adelante los presupuestos generales", afirmó Rivera. Aunque se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzada con el Partido Popular, el 'número uno' de la formación naranja se lamentó por la falta de implicación institucional en este tema hasta el momento: "Sé que la cantidad no es justa, pero es mucho más justo que no hacer nada".

Las protestas de los guardias civiles y los policías nacionales se producen en un momento de máxima tensión por la cercanía del referéndum secesionista ilegal de Cataluña. En este sentido, la asociación AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha querido mostrar su descontento por la "precaria" situación de los agentes desplegados por las distintas ciudades de la comunidad catalana. En este caso, el foco de las iras es la Dirección General de la Guardia Civil.

"La buena voluntad y las buenas intenciones de la Dirección no dan de comer ni pagan las facturas. A los guardias civiles se nos exige una formación para estar en un coche patrulla haciendo seguridad ciudadana, en una embarcación persiguiendo el narcotráfico o en una carretera auxiliando a un conductor. Para dirigir a todos estos hombres y mujeres tendría que exigirse el mismo nivel de eficacia. Su mala gestión está impidiendo que los agentes enviados a Cataluña, con motivo de la convocatoria ilegal del Referéndum del 1 de octubre, no reciban a tiempo la gratificación que les compense los gastos extras que supone para ellos toda la estancia en esta comunidad. Es más, muchos de ellos llevan adelantado de su sueldo el pago del hospedaje y de la manutención", afirman desde AUGC.

Por su parte, Rivera también quiso tener unas palabras para todos los agentes destinados en Barcelona y en otras ciudades con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1-O: "No es justo que los guardias civiles cobren menos en comparación con otros cuerpos cuando se están jugando el tipo por defender las libertades de todos los españoles en Cataluña".