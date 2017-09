Más errores comunes del castellano hablado

La lengua de Cervantes contiene infinidad de reglas gramaticales y ortográficas de difícil memorización, no sólo para los extranjeros que se lanzan a aprender nuestra lengua, sino para los propios castellanohablantes.

Este texto pretende recoger otra tanda de confusiones comunes del español hablado, como continuación de la primera entrega: Los errores más comunes del castellano hablado.

-Debes de… /Debes

El verbo 'deber' seguido de la preposición ‘de’ se utiliza para expresar duda o posibilidad de que ocurra algo, y no como fórmula de imperativo o mandato. Ejemplo: Debe de estar lloviendo o debe de ser su padre. Error: 'Debes de' comer despacio o María 'debe de' obedecer a su padre.

-Ve o vete, no ‘ves’

Las formas de imperativo propias del verbo ‘ir’ son ‘ve’ (tú) e ‘id’ (vosotros) o ‘vete’ e ‘idos’ o ‘iros’ para las formas pronominales de ‘tú’ o ‘vosotros’. Ejemplo: Ve a por el pan o vete de aquí. Error: 'Ves' a abrir la puerta o 'ves' comprando el pan.

-Es 'mayor que' y no 'más mayor que'

Según la RAE, cuando 'mayor' se utiliza como adjetivo comparativo, es incorrecto que vaya seguido que 'más'. Ejemplo: María es mayor que yo o Susana y su hermano son mayores que nosotros. Error: Él es 'más mayor' que su novia.

- Impreso e imprimido / Frito y freído / Proveído y provisto

A pesar de lo que muchos piensan, el uso del participio del verbo imprimir es correcto en dos formas: impreso o imprimido. Sin embargo, como adjetivo, se recomienda utilizar ‘impreso’.

Ejemplo: He impreso los documentos o he imprimido los documentos. Recomendación: Este libro está impreso en papel reciclado. Error: Este libro 'esta imprimido' en hojas de papel reciclado.

El mismo caso es el de los verbos ‘freir’ y ‘proveer’, que junto con imprimir, son los únicos verbos que en la lengua actual que presentan dos participios: Freído/frito y proveído/ provisto.

-No 'andé', sino anduve

El pretérito de indicativo en primera persona del singular del verbo andar es anduve y no 'andé'. De modo que la conjugación correcta sería: Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis y anduvieron. Ejemplo: Nosotros no anduvimos mucho. Error: Ellos 'andaron' dos horas.

-‘Preveer’ no existe

El verbo cuyo significado es anticiparse a algo que previsiblemente va a suceder, es prever y no ‘preveer’. Se forma con verbo ‘ver’ y el prefijo ‘pre’, es decir ‘ver antes’. Debe conjugarse igual que 'ver'. ‘Preveer’, que no existe, también se suele confundir con ‘proveer’, que significa: Proporcionar lo necesario. Ejemplo: Yo preveo que va a salir mal o Ella previó el accidente. Error: Mario 'prevee' que habrá crisis o si ella lo 'preveyese', no lo haría

-‘En base a’, mal

La expresión correcta para referirse a que aquello de lo que se habla tiene cierto apoyo o fundamento, es: ‘Con base en’, y no ‘En base a’. ‘Con base en’ se puede sustituir por ‘en función de’ o por ‘basándose en’. Ejemplo: Con base en el último estudio, la teoría de Ana es correcta. Error: 'En base a' la investigación, él no fue el asesino.

-‘Me apreta’, fatal

Tanto el imperativo del verbo apretar como su forma presente se conjugan como dichas formas del verbo acertar, de modo que lo apropiado es decir aprieta o aprietan, en lugar de 'apreta' y 'apretan '. Además, el sustantivo correcto de esta forma verbal es: 'aprieto'. Ejemplos: Juan se vio en un aprieto, este pantalón me aprieta mucho o aprieta las cuerdas más. Error: Esa goma no 'apreta' lo necesario, 'apreta' los dientes.

-Constipado y no ‘costipado’

El sinónimo de resfriado es constipado, y esa es su única forma correcta. Decir 'costipado’, tanto si se busca utilizar un sustantivo o un adejtivo, es un error. Ejemplo: Tengo un constipado terrible o está muy constipado. Error: Iker se ha 'costipado'.