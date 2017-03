Mas acusa al TSJC de mentir cuando dice que no juzga por poner urnas

En una entrevista en Onda Cero, Mas, que ayer fue condenado a dos años de inhabilitación por el TSJC junto con las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, ha denunciado que les han juzgado "por poner urnas" y por tener "determinadas ideas" independentistas.

Sin embargo, el TSJC señala en la sentencia que la causa contra Mas "no se proyecta" sobre la convocatoria de la consulta independentista, "ni tampoco sobre la colocación de las urnas, como interesadamente se ha querido ver". "Se juzga la desobediencia de una orden del TC", insiste el fallo.

Preguntado por si esto que afirma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una mentira, Mas ha afirmado: "Claro, están mintiendo".

Ha incidido en que no se podrá presentar durante dos años a unas elecciones si Cataluña sigue bajo "el régimen jurídico español": "No me descarto yo, me han descartado", ha subrayado.

Caso distinto sería si Cataluña se independizara, pues el expresidente catalán considera que no seguiría en vigor la pena impuesta, aunque no ha sabido precisar si pasaría lo mismo con otros condenados por los tribunales.