370 inmigrantes llegan a las costas españolas durante el fin de semana

Más de 370 inmigrantes han sido rescatados este fin de semana tras llegar a las costas españolas del Mediterráneo en varias pateras, principalmente en Murcia, Granada y Cádiz, debido a las buenas condiciones climatológicas y de la mar.



En Murcia, un total de 53 personas han sido rescatadas en las últimas horas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en alta mar tras ser localizadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) navegando en cinco pateras, según Cruz Roja. Todos ellos se suman al centenar llegadas desde el viernes a las costas de Murcia, todas ellos varones, de los que uno tuvo que ser trasladado a un hospital por hiperglucemia.



Mientras, en Motril (Granada), la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a una veintena personas de origen magrebí que ocupaban una patera que había conseguido llegar a la playa de Torrenueva.

Esta es la tercera patera que ha llegado en las últimas horas a la costa granadina después de que Salvamento Marítimo rescatara dos a 60 millas al sur de Motril, por lo que han sido 87 las personas puestas a disposición de la Policía Nacional, de ellas 67 subsaharianas, con 13 mujeres y varios menores, y 20 de origen magrebí.

En el Estrecho de Gibraltar, once inmigrantes han sido rescatados este domingo por Salvamento Marítimo, que los ha trasladado al puerto de Tarifa (Cádiz). Otros 72 fueron rescatados de dos pateras en el área del Estrecho, cerca del faro de Trafalgar, y trasladados ayer al puerto de Barbate (Cádiz). 67 viajaban en una de las pateras, y de ellos 25 eran menores de edad.



En Alicante, la Guardia Civil ha localizado una patera vacía en la cala Punta del Mascarat, en el término de Altea, en el litoral norte de la provincia, la séptima llegada en cinco días, aunque en esta última no se ha localizado por el momento a ningún ocupante. De dos de ellas fueron rescatados ayer sábado once inmigrantes, al parecer varios de ellos menores, tras llegar a la costa de El Campello (Alicante).



En lo que va de mes de octubre, Salvamento Marítimo, con sus medios marítimos y aéreos, ha rescatado a 825 personas de 68 pateras en las costas españolas, lo que se atribuye al buen estado del mar y a la situación meteorológica.