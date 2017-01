Marta Domínguez suspende la prueba de acceso a la Policía Nacional

Marta Domínguez ha visto frustrado su sueño de convertirse en agente de la Policía Nacional. Después de ser expulsada del Partido Popular por su implicación en la 'Operación Galgo' y ser sancionada por dopaje, la ex atleta se propuso entrar en el Cuerpo Nacional de Policía, pero su calificación no ha alcanzado el mínimo exigible para poder optar a una de las plazas vacantes. Domínguez ha cosechado un total de 41 aciertos, 37 fallos y 18 preguntas no contestadas en la prueba teórica. Estos resultados han significado una puntuación final de 2,34, muy lejos del 4,40 que era el mínimo estipulado por la Dirección General de la Policía Nacional para poder superar la prueba de acceso a la escala básica.

La ortografía de la ex atleta ni siquiera ha sido valorada al no haber alcanzado el mínimo exigible en la teoría. Por su parte, la Policía Nacional no ha confirmado esta noticia y ha alegado que no está en disposición de revelar los resultados de un opositor. Tampoco han podido corroborar si la prueba de acceso teórica suspendida por Domínguez es para su entrada en la escala ejecutiva o en la escala básica del Cuerpo Nacional. Pero Estrella Digital ha podido confirmar que en este caso la prueba teórica que no ha logrado superar la ex senadora es la que da acceso a la escala básica del Cuerpo Nacional, destinada a aquellos aspirantes sin estudios superiores y donde las preguntas son de menor dificultad que en los exámenes dirigidos a rangos superiores.

Cabe recordar que la ex senadora se presentó el pasado mes de septiembre a las pruebas físicas para acceder a una de las plazas ofertadas en la escala ejecutiva, destinadas a aquellos aspirantes con estudios superiores, aunque tan sólo un mes más tarde también lo hizo para acceder a la escala básica. En ambos casos su supremacía física hizo que superara con solvencia y sin problemas todos los test físicos. De esta manera, la toledana duplicaba así sus opciones reales de entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.

Después de no superar esta prueba, Domínguez ve esfumarse así su sueño de formar parte de uno de los Cuerpos de Seguridad del Estado, al menos, hasta que se vuelvan a ofertar plazas vacantes en la Policía Nacional. La única opción de poder acceder a este proceso, aún abierto, sería mediante un recurso de alzada. De hecho, todos los opositores que no hayan superado la prueba teórica tienen un plazo máximo de un mes para presentar este recurso ante el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias.