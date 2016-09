Margarita Robles abre la puerta a que Rajoy no sea candidato para que haya gobierno

La diputada del PSOE y número dos de ese partido en la lista por Madrid, Margarita Robles, ha asegurado que una opción de que haya gobierno, sin repetir de nuevo las elecciones, es que Mariano Rajoy no sea el candidato.



En declaraciones en Cope, Robles ha dicho que "nadie quiere las terceras elecciones" y ha planteado que "hay muchas más opciones que las de un Gobierno presidido por Mariano Rajoy y está en la mente de todos; desde que Rajoy no sea el candidato a que pueda haber pactos con el PNV".



La parlamentaria socialista ha dicho que "está todo abierto" y ha apelado a las personas con responsabilidades políticas "a ser más discretos y sensatos y a dar respuestas" con la formación de un gobierno.



"Me sorprende que Rajoy culpe de bloqueo a Sánchez cuando él fue el primero que no quiso atender el encargo del Rey", ha señalado Robles, quien ha opinado que "no es bueno entrar a culpabilizar a nadie".



"No creo que Mariano Rajoy sea la persona más indicada para ello", ha concluido.