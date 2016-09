Maestre y Sánchez rechazan el "monopolio político masculino" en Podemos

La diputada nacional Tania Sánchez y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, inician el curso político anunciando que aunque "todavía cuesta aceptarlo" se ha acabado en Podemos el tiempo del "monopolio político masculino".



Sánchez y Maestre, integrantes de la nueva plataforma Adelante Podemos, han publicado en la red social Telegram un mensaje en el que advierten que "la política no es el cortijo de los hombres".



"Las mujeres no venimos de invitadas, somos protagonistas y defendemos un Podemos para todas", añaden Tania Sánchez y Rita Maestre, que participan en Podemos Adelante con el portavoz en la Asamblea, José Manuel López, todos ellos considerados cercanos al secretario político Íñigo Errejón.



"No somos novias o 'exnovias de', somos mujeres, seres con decisión propia. No necesitamos que un hombre nos lance o conduzca, tomamos nuestras decisiones y sabemos defendernos solas. A veces acertamos, otras nos equivocamos, pero lo hacemos nosotras", dice el mensaje publicado en la red social.



El proyecto Adelante Podemos fue anunciado este miércoles, un día después de la convocatoria de una asamblea para disolver el Consejo Ciudadano de Podemos, el órgano de dirección política del partido en la Comunidad de Madrid.



La asamblea de Podemos, que tendrá lugar en una fecha aún no establecida de octubre, marcará el rumbo de la organización en Madrid y será la antesala de unas nuevas primarias internas para renovar el Consejo de Ciudadano de Podemos.