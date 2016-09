La madre de Diana Quer declarará voluntariamente en el juzgado

La madre de Diana Quer, la joven desaparecida en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) el pasado 22 de agosto, solicitará en breve declarar voluntariamente ante el juzgado con la intención de que se revoque la orden judicial por la que se le retiró la tutela de su hija menor, Valeria.



El abogado de Diana López-Pinel ha explicado que aún no han decidido si presentarán un recurso sobre la orden decretada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, que retiró la custodia de la hija pequeña -Valeria, de 16 años- a Diana y se la dio al padre.



Pero sí tienen claro que solicitarán al juzgado de manera inmediata, hoy o mañana, la declaración voluntaria de la madre, con la intención de que tras la misma se revoque la retirada de la tutela. El letrado ha subrayado que el padre ya declaró en esta causa, y ahora debe hacerlo la madre.



El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira -que no es el que lleva el caso de la desaparición de Diana Quer, que recayó en el número 1- decidió el pasado 29 de agosto retirar la custodia a la madre de la menor después de que ésta acudiese a urgencias de un centro médico debido a una crisis de ansiedad.



Desde ahí se trasladó un informe al juzgado en el que se advertía que la joven se lesionaba a sí misma.



El siguiente paso fue una citación judicial para que Valeria se sometiese a un examen forense y a esa prueba la acompañó su padre, Juan Carlos, que prestó declaración en ese juzgado. Poco después fue retirada a su madre la custodia de Valeria, que se otorgó cautelarmente a su progenitor.