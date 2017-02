JxS y la CUP impiden las comparecencias de Vidal y cinco consellers más

Junts pel Sí y la CUP han vetado este miércoles las solicitudes de comparecencias de la oposición por el 'caso Santi Vidal', como la de los consellers de Exteriores, Raül Romeva; de Justicia, Carles Mundó; de Gobernación, Mertixell Borràs; de Interior, Jordi Jané; y de Presidencia, Neus Munté, además de la del propio exjuez y exsenador de ERC.



Vidal dimitió como senador después de asegurar en diversas conferencias públicas que el Gobierno catalán había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, unas manifestaciones que fueron desmentidas tanto por el Govern como por el partido republicano.



Antes de la comparecencia de esta mañana del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para dar explicaciones sobre el "caso Vidal", se ha procedido a votar las comparecencias que habían solicitado los grupos de la oposición de varios consellers y de altos cargos de la Generalitat, como Carles Viver Pi-Sunyer, además de la del propio exjuez y exsenador de ERC.



Como estaba previsto, Junts pel Sí y la CUP se han aliado votando en contra de todas las peticiones de comparecencias presentadas por Ciudadanos y PSC en la CAI alegando que es "suficiente" con la comparecencia de este martes del vicepresidente catalán y líder de ERC, que sí ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos.



El diputado de la CUP Carles Riera ha argumentado que Junqueras ya ofreció explicaciones "adecuadas" en el último pleno del Parlament, y que la comparecencia de hoy, también en calidad de líder de ERC, es "consistente y suficiente" para aportar "mayor claridad y transparencia" en este caso, por lo que no son necesarias las comparecencias de otros miembros del Govern.



Riera, tras calificar las afirmaciones de Vidal de "totalmente improcedentes", ha esgrimido asimismo que cuando éste hizo sus manifestaciones era senador de ERC y no un miembro del Govern.



En cambio, el resto de la oposición ha señalado que las explicaciones que pueda dar Junqueras no son suficientes, ya que las declaraciones del exjuez y exsenador afectan a varias consellerías del Govern y, ante el veto a la comparecencia del propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, deben ser los consellers los que aclaren las afirmaciones de Vidal.



Además de los citados consellers, de Santi Vidal y de Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno, se había solicitado también la comparecencia de otros altos cargos de la Generalitat, que también han sido rechazados por Junts pel Sí y la CUP.



Entre ellos, la de la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barbarà, o la de Joan Angulo, director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información.



Por contra, la solicitud de comparecencia de Junqueras en la CAI presentada por tres grupos parlamentarios -Ciudadanos, PSC y CSQEP-, sí ha sido aprobada por unanimidad.



Ciudadanos y el PSC ya advirtieron de que si se rechazaban todas las peticiones de comparecencia que han presentado promoverían una comisión de investigación en el Parlament, si bien para que salga adelante se necesita el apoyo de tres grupos en la cámara.