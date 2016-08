La Junta Electoral acepta la recusación de uno de sus miembros pedida por Bildu

La Junta Electoral del País Vasco ha aceptado la recusación planteada por EH Bildu contra uno de los cinco miembros de la Junta Electoral de Gipuzkoa, el catedrático Iñaki Agirreazkunaga, que no tomará parte en la decisión definitiva de este órgano sobre la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari.



La Junta Electoral del País Vasco se ha reunido en la mañana de este lunes en el Parlamento autonómico para decidir sobre la recusación planteada por EH Bildu contra Agirreazkunaga por unas declaraciones que hizo al diario Berria sobre la candidatura de Otegi cuando la Junta provincial aún no se había pronunciado sobre el tema.



En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha explicado que la Junta Electoral del País Vasco ha aceptado esa recusación al "apreciar" que esas manifestaciones se efectuaron antes de la decisión definitiva y en ellas el vocal adelantó su "interés intelectual".



La resolución ha sido ya comunicada a la Junta de Gipuzkoa, reunida desde las 10.30 horas, tal y como ha explicado Ibarra, quien ha precisado que Agirreazkunaga no podrá tomar parte entonces en la votación que ese órgano lleve a cabo sobre la candidatura de Otegi.



Agirreazkunaga opinó en la citada entrevista que la Junta Electoral de Gipuzkoa no podría dar el visto bueno a la presencia de Otegi en las listas y que su única posibilidad era acudir al Tribunal de Estrasburgo.



La defensa de Otegi, encabezada por el abogado Iñigo Iruin, recusó a este vocal al estimar que suponía una "irregularidad" que el entrevistado ejerciera como portavoz de la Junta y anticipara el resultado de su decisión, por ello consideró que Agirreazkunaga no debía participar en la deliberación definitiva de la Junta provincial, que tiene lugar hoy.