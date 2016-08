La juez retira a la madre de Diana Quer la custodia de su otra hija

Once días si rastro de Diana Quer y muchos interrogantes en torno a su desaparición. La última hora del caso pasa por la retirada a Diana López-Pinel, la madre de la joven madrileña, de la custodia de su hija menor, de 16 años.

Las razones de la retirada cautelar de la custodia, según informa 'La Voz de Galicia', no han trascendido, excepto que la decisión judicial no está relacionada con la desaparición que se investiga.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de que cualquier decisión que se adopte, al margen de la causa en sí, como puede ser esta, formaría parte de la vida familiar y prevalece el derecho a la intimidad, por lo que no se facilitará información al respecto.



Valeria, de 16 años, se encuentra bajo el cuidado de su padre, Juan Carlos, que está separado de su mujer. La menor ha sufrido episodios de ansiedad desde la desaparición de su hermana Diana, que tiene 18 años.

El mismo diario asegura que la madre de las dos jóvenes se podría haber marchado de la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal tras conocerse la decisión judicial.

Primeras batidas vecinales

Casi un centenar de personas participan como voluntarias en las batidas organizadas para buscar a Diana. La primera de ellas ha comenzado este jueves en esta localidad, en la que veraneaba la joven, y se desarrollará entre las 9 y las 12:30, mientras que por la tarde se retomará el dispositivo de búsqueda habitual compuesto por efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.



Los grupos ciudadanos, que estarán compuestos por entre cuatro y cinco personas, serán guiados por una agente de la Guardia Civil, "pendiente de si aparece cualquier indicio" y si resulta relevante.



El alcalde, Xosé Lois Piñeiro, ha apuntado que en la primera batida únicamente participarán una treintena de personas, y el resto de ellos si fuese preciso tomaran parte en rastreos posteriores el viernes u otro día, en caso de tener que continuar los mismos.



Los voluntarios tendrán a su disposición un bocadillo y agua, por gentileza de los establecimientos de la zona.



Según ha concretado el regidor, que ha agradecido la participación ciudadana, las batidas se llevarán a cabo desde hoy puesto que "al principio" las fuerzas de seguridad "no querían" ayuda ciudadana, "pero ahora sí".



Algunos de los voluntarios han manifestado que conocían a la joven y por ello han decidido sumarse.



Entre ellos, el presidente de la asociación Vox Anima, que ha explicado en declaraciones a la salida de la reunión informativa que decidió intervenir puesto que Diana Quer participó "hace dos viernes" en una actividad organizada por la asociación, con el objetivo de ayudar a los animales que resultaron afectados por los incendios que se han desencadenado en la zona durante esta temporada estival.



Otra de las voluntarias, Sharly Guzmán, ha contado que tiene la misma edad que la joven desaparecida y, entonces, entiende el sufrimiento por el que está pasando la familia.

"No se merecía pasar por esto"



Además, según ha revelado en el encuentro celebrado esta tarde en el consistorio local de A Pobra, ha tomado esta decisión de cooperar al tener trato cercano con la desaparecida. "Es una chica que no se merecía" pasar por esto, ha concretado.



La joven madrileña fue vista por última vez el 22 de agosto, tras disfrutar de la fiesta del Carme dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba, llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones.