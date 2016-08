El juez Castro abre la vía para procesar a Jaume Matas por el caso Over

El juez de Instrucción número 3, José Castro, ha finalizado este jueves la investigación del llamado 'caso Over' y ha ordenado que prosiga el procedimiento contra el expresidente del Govern Jaume Matas y la exconsellera de Salud Aina Castillo por presunta prevaricación, malversación, fraude y falsedad.



En un auto dictado, Castro cierra la instrucción de la pieza 27-1 del caso Palma Arena, conocida como caso Over, en la que ha investigado los contratos con los que fue beneficiada la empresa Over Marketing MCW y otras de su grupo por parte del Govern.



El juez dicta el pase a procedimiento abreviado del proceso contra Matas, Castillo, la que fuera jefa de prensa de la Conselleria Maria Luisa Duran y el dueño de Over, Daniel Mercado, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, y falsedad en documento oficial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.



En el auto, Castro recuerda que el caso saltó cuando se descubrió que Over Marketing MCW y las empresas de su grupo habían sido favorecidas en diversas adjudicaciones, a raíz de una investigación policial de la concesión de un contrato por 20.300 euros del Ayuntamiento de Inca a dicha compañía para que hiciera un estudio sobre la calidad de vida en el municipio.



La entidad había sido la encargada de realizar la campaña electoral del PP balear en las autonómicas de 2003 y era investigada además en el sumario del llamado caso Gürtel. La pieza cerrada versa sobre los contratos de Over con la Conselleria de Salud en la legislatura 2003-07.