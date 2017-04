José Ignacio Ceniceros, nuevo presidente del PP de la Rioja

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, es el nuevo líder del PP riojano, tras imponerse por 109 votos de diferencia a la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, en el 16 Congreso Regional. Ceniceros ha logrado 1.172 votos, un 52,25% de los votos emitidos, frente a los 1.063 contabilizados por Gamarra, un 47,39%.



Ceniceros sustituye al frente de los populares riojanos a Pedro Sanz, quien ha ocupado este cargo desde 1993 y que en la actualidad es diputado autonómico y vicepresidente primero del Senado, tras haber presidido el Gobierno de La Rioja entre 1995 y 2015.



Durante su intervención tras ser proclamado presidente del PP de La Rioja en el 16 Congreso, celebrado bajo la modalidad de asambleario con 2.599 afiliados inscritos, Ceniceros ha indicado que, desde mañana, trabajarán "codo con codo y hombro con hombro, por fortalecer a este partido". "Abrimos una nueva etapa, un tiempo nuevo en el que, desde este mismo instante, me dispongo a sellar las heridas abiertas en este proceso, con la firme determinación de tender los puentes necesarios para afrontar un proceso de diálogo que exige la generosidad mutua en la búsqueda de la unidad", ha defendido.

Además, tamvién ha añadido que quien le conoce de toda su trayectoria política sabe que ha dado siempre muestras de generosidad y que "no me va a temblar el pulso". Ceniceros ha reiterado que, para él, cualquier victoria hoy es una derrota, dado que este proceso congresual ha supuesto un "desgaste" para el partido. "Quiero contar con todos, quiero sumar, no dividir, contar con mucha gente válida que no figura en nuestra candidatura y manifiesto que quien quiera caminar a nuestro lado para fortalecer el PP, siempre, siempre, será bienvenido", ha apostillado.



En sus primeras palabras como líder del PP regional, se ha referido a "mi amiga" Concepción Gamarra, quien "ha defendido una candidatura de futuro". Gamarra, en declaraciones posteriores a los periodistas, ha expresado su disposición a trabajar"desde ya", "codo con codo", con "mi compañero, amigo y presidente" José Ignacio Ceniceros, ya que los más importante para los afilados populares es su partido".



Sanz, quien ha recibido la ovación y el agradecimiento de los asistentes y de la dirección nacional de su partido por el trabajo desarrollado al frente del PP riojano desde 1993, ha apelado, en su intervención, a trabajar desde la unidad, desde esta tarde, para ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2019.



Al inicio del congreso ha intervenido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien ha resaltado el trabajo de Sanz y ha dicho que su partido tiene muy claro lo que es, mientras que "algunos aún están discutiendo si son galgos o podencos" y "otros cambian de ideología en función de los congresos, son partidos veleta".



En la clausura ha participado el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, quien ha subrayado que "la unidad es la única receta para poder mantener los gobiernos que necesita La Rioja".