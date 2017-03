Javier Maroto achaca los sucesos de Alsasua a la "imposición, falta respeto y libertad"

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este sábado en Pamplona que, pese al último auto judicial sobre la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), "nadie" les va a decir que lo sucedido no es reflejo de la "imposición, la falta de respeto y la falta de libertad".



Maroto se ha pronunciado en este sentido en alusión al auto de la Audiencia Provincial de Navarra en el que se pide que el caso sea juzgado en Pamplona y no en la Audiencia Nacional al considerar que no hay indicios de terrorismo en esa agresión.



En la clausura del Congreso del PPN, en el que Ana Beltrán ha sido elegida presidenta de los populares navarros, Maroto ha manifestado que no discuten las sentencias, porque las respetan, pero ha añadido que conocen qué pasó, por qué pasó, cuántas veces suceden casos similares y cuántas veces "la mayoría no tienen reflejo en los medios de comunicación".



En ese sentido ha agregado que nadie les va a decir que lo sucedido no es reflejo de la "imposición, la falta de respeto y la falta de libertad", tras lo que ha trasladado "todo el cariño, respeto y apoyo" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



Maroto ha aludido a esos sucesos y a los "rebrotes" de kale borroka como unos de los "muchos efectos secundarios de las imposiciones y la falta de libertad".