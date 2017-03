Izquierda Abierta: "La subordinación a Podemos ha borrado el perfil de IU"

Izquierda Abierta, partido encuadrado en IU y del que forman parte dirigentes como Gaspar Llamazares, considera "una realidad constatable" que la "subordinación" a Podemos de la formación que dirige Alberto Garzón "ha borrado el perfil mediático y político" de la federación.



Este sector de Izquierda Unida ha celebrado un consejo político para definir sus líneas de estrategia, según informa en un comunicado de prensa.



Una de las principales conclusiones que extrae Izquierda Abierta tiene que ver con el tipo de oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, que cree caracterizado por el "sectarismo" y por su debilidad, lo que en su opinión "no ha hecho más que reforzar" al Ejecutivo.



Asimismo, advierte en la tesitura actual "una degradación política" gracias a la "corrupción y la impunidad", de lo que culpan a Rajoy y a su Gobierno. "Se puede decir alto y claro que con Mariano Rajoy no hay solución: no habrá regeneración democrática", apostilla en el comunicado.



Este "desastre" lo achaca Izquierda Abierta a la incapacidad de los partidos de oposición para presentar una alternativa. Concluye asegurando que, por ello, el desastre es ahora "aún mayor" al no haber una "oposición sólida".



La corriente de Llamazares, además, apostará por fomentar toda clase de movilizaciones, en especial contra la corrupción y contra la violencia machista, y por abrir el espacio de acción a otros partidos, sindicatos y organizaciones sociales.



En cuanto a la situación interna de IU, Izquierda Abierta, tradicionalmente en contra del coordinador, Alberto Garzón, ha optado por desarrollar su autonomía política ante "la amplia coincidencia" en señalar que "la subordinación" a Podemos "ha borrado tanto el perfil político como mediático" de la federación. "Es una realidad constatable", puntualiza la corriente en su comunicado, que se cierra con un llamamiento a "un cambio político urgente".