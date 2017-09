La izquierda abertzale fletará autobuses para apoyar el 1-O

"Elkarrekin bide berean, junts en un mateix camí", o lo que es lo mismo: "Juntos en el mismo camino". Con esta frase en euskera y en catalán comienza el cartel que pretende movilizar a la izquierda abertzale para viajar hasta Barcelona y apoyar a los independentistas catalanes. En la propaganda la asociación 'Zabaldi' -supuesta impulsora de este traslado- ofrece autobuses que cubrirán el recorrido hasta la Ciudad Condal, el próximo 30 de septiembre y la vuelta hasta la capital de Navarra el 1 de octubre, por un precio de 35 euros. Bajo el lema 'ahora comienza el mambo' (utilizado por la CUP en uno de sus vídeos para promover el referéndum), este centro social fundado en 1997 anima a sus masas a participar en las protestas callejeras que se producirán "sí o si" el próximo 1 de octubre, según afirman fuentes policiales.

Estrella Digital ha intentado ponerse en contacto con la asociación 'Zabaldi' vía email y telefónicamente para preguntar el porqué de esta movilización, pero al cierre de esta edición nadie de la organización ha contestado. En su página web la asociación se define como un centro social fundado en 1997, promovido por varias ONGs y grupos en el campo de la cooperación solidaria internacional, para llevar a cabo conjuntamente sus logros. Los grupos que componen Zabaldi hoy son: RASD-eko Lagunen Nafarroako Elkartea, EMAKUME INTERNAZIONALISTAK, talde feminista-internazionalistak, MUGARIK GABE Nafarroa, Hegoarekin Kooperazio GKEa, SOS-RACISMO Nafarroa, grupo de solidaridad antirracista, ALDEA, Alternatiba-Desarrollo.Hegoarekin lankidetzarako GKE. Es definitiva, 'Zabaldi' lucha por el pueblo saharui, por el movimiento feminista y tiende lazos con la izquierda 'Abertzale'.

De todos modos, esta agrupación no es la única que ha llamado a sus seguidores a viajar hasta Cataluña. La autodefinida como la convergencia y punto de encuentro de partidos, grupos y organizaciones sociopolíticas, movimientos populares y militantes independientes y soberanos, 'Hb herritar batasuna' también fletará varios autobuses que partirán desde Bilbao hasta Barcelona el próximo 30 de septiembre. En este caso el precio es superior, 40 euros ida y vuelta, hasta la capital del País Vasco. Además, este colectivo no sólo alienta a viajar a sus afines, sino que también anima a la gente a pagar el asiento a otra persona si no puede acudir a la cita él mismo: "Si tú no puedes ir, sé solidario y paga asiento para otra persona".

Herritar Batasunaren elkartasun brigada Kataluniara urriaren 1. Autobusean apuntatzeko. pic.twitter.com/ZDunsifkgk — Herritar Batasuna (@HerritarBatasun) 24 de septiembre de 2017

Las fuerzas de seguridad ya están avisadas de todos estos movimientos y de otros que también se han producido y se producirán desde distintas partes de Europa. El desembarco de la internacional anarquista es un hecho, de hecho, los servicios de inteligencia españoles detectaron los primeros movimientos hace poco más de un mes. El goteo de personas relacionados con estos grupos a Cataluña es incesante. "Estamos preparados para lo peor", afirman fuentes policiales. En total, los servicios de inteligencia cifran en más de 100 las personas que han viajado desde el país transalpino y en un menor número otra 'delegación' venida desde Alemania.

En cuanto a los traslados nacionales llama poderosamente la atención la hora de salida de los autobuses, a las 13:00 horas y a las 19:00 horas del 30 de septiembre. Es decir, si todo va según lo previsto la mayoría de la izquierda abertzale ya habrá tomado las calles de la Ciudad Condal antes incluso del 1 octubre, día fijado para la celebración del referéndum sobre la secesión de Cataluña. "Sabemos que los disturbios pueden comenzar a medianoche, todo dependerá de lo que ocurra durante esta semana", reconocen fuentes policiales. Para el día clave, también se espera la llegada de anarquistas gallegos y de la Izquierda Castellana.

La reciente vinculación de grupos como 'Ernai', que muchos consideran heredera de 'Segi' -a su vez, de la esfera de la antigua 'Jarrai', con la asociación juvenil de la CUP, 'Arran', ha levantado la sospecha. Por este motivo, la Policía estará muy atenta a cualquier movimiento que se pueda producir desde tierras vascas. Ante este despliegue de fuerzas anarquistas el Gobierno central ha sido previsor y ha mandado a casi la totalidad de sus antidisturbios a la capital catalana. Unidades de la UPR (unidades de prevención y reacción) y de la UIP (unidades de intervención policial) de la Policía Nacional y de la ARS (agrupación de reserva de seguridad) y la GRS (grupo de reserva y seguridad) de la Guardia Civil ya están en Barcelona a la espera de que se pueda producir un altercado, una reyerta o un disturbio en cualquier momento. Los agentes de la Policía Nacional están alojados en cuatro embarcaciones turísticas alquiladas por el Ministerio del Interior y atracadas en distintos puntos de Cataluña.