Interior abre un gabinete para las denuncias de agentes por delitos de odio

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este domingo que se ha creado un gabinete jurídico específico para centralizar y canalizar todas las denuncias de posibles delitos de odio, ante el acoso que puedan sufrir tanto los agentes de Guardia Civil y Policía como sus familias.



Zoido ha anunciado la creación de este gabinete jurídico en su discurso del acto conmemorativo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, que ha tenido lugar en Toledo, en el que ha estado acompañado por el director general del Instituto Armado, José Manuel Holgado, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre otros. Ha advertido de que el Gobierno va a defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "no va a consentir que se produzcan delitos de odio como los vistos en estos días" en Cataluña.



En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "nunca va a olvidar" las "tristes escenas" que se han vivido en los últimos días en Cataluña y ha sostenido que el Ejecutivo central "no va a parar hasta que no se repita ni una sola y hasta que todos los que les han faltado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello". "Vamos a perseguir y enjuiciar los delitos de odio para que, sobre los culpables, caiga el peso de la ley, que es lo que pasa en los países libres y democráticos y donde prima la división de poderes y el Estado de derecho", ha subrayado Zoido.



Asimismo, ha asegurado que el Estado tampoco olvidará los gestos de "solidaridad, cariño y reconocimiento" que también han tenido ciudadanos de Cataluña hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Precisamente, las muestras de cariño a estos agentes han centrado el acto de esta mañana, que ha consistido en una parada militar y desfile en la histórica ciudad de Toledo, entre el Hospital de Tavera y la Puerta de Bisagra.



Cientos de personas han acudido a presenciarlo y han lanzado numerosos "vivas" a la Guardia Civil y a España, además de interrumpir con aplausos el discurso del ministro del Interior, que ha entregado a Cospedal una placa de agradecimiento con las fuerzas armadas por acoger a agentes tras el "acoso" sufrido en una localidad catalana.



El ministro ha recordado también a los 243 agentes asesinados por la banda terrorista ETA, dos de ellos precisamente hoy hace 40 años en Guernica (Vizcaya).



Junto a los ministros y el director general de la Guardia Civil, Juan Manuel Holgado, han acudido el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.



Por su parte, el director general de la Guardia Civil ha recordado también a los cuatro compañeros que han fallecido en el último año en acto de servicio, y ha subrayado que el año pasado se desarrollaron 4.000 operaciones que han supuesto 16.500 detenidos y 7.000 investigados.



En cuanto al terrorismo internacional, ha citado las 26 operaciones con 38 detenidos del último año, y también ha subrayado los 215.000 auxilios en carretera en 2016 y los 950 rescates de montaña.



Durante el acto también se han impuesto condecoraciones de la Guardia Civil, entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito al director general de la Gendarmería Francesa y una Cruz de la Orden del Mérito al agente Román David Gómez, que quedó parapléjico en un atraco en 2013.