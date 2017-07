El insoportable precio del alquiler

Una compañía de crowdfunding inmobiliario anunciaba, el pasado 29 de Junio, una operación en la que 144 propietarios se hacían con un inmueble valorado en 152.100 euros, un ático en la zona del Camp Nou. La compañía anunciaba una rentabilidad anual del 10,45%.

Si toman Ustedes una calculadora, podrán estimar unos ingresos anuales de cerca de 16 mil euros, un alquiler mensual de mil trescientos. En el mismo día, se alquilaba un piso similar, 50 metros cuadrados y dos habitaciones, por mil euros. El precio actual ya parece una barbaridad, pero la simple irrupción de la multipropiedad ha encarecido el alquiler un 30%.

Estos encarecimientos no se producen solo en las zonas urbanas más caras. Ha sido una subida general en un mercado en el que intervienen muchos agentes. Los agentes de mercado anuncian que el llamado “boom” del alquiler no es sino una recuperación del mercado que, sin embargo, afirman, esta lejos de los momentos previos a la crisis. No obstante, la subida media en 2016, según el Idealista, fue del 15,9% y los alquiles en Madrid o Barcelona ya son un 4,2% y 18,5%, respectivamente, respecto a los años de la burbuja.

El 27 de Junio, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados tomaba una decisión algo voluntarista. Además de propuestas sin eficacia a corto plazo, llamaba a los ayuntamientos a intervenir ante las crecientes subidas de precios, algo que con la actual legislación no parece fácil. El control de alquileres, señalan muchos economistas, no parece una medida que resuelva el problema de la vivienda.

En todo caso, la lógica de los desahucios ha cambiado. En el primer trimestre de 2017 los desahucios de inquilinos creció un 5,8% respecto a 2016, mientras las ejecuciones hipotecarias retrocedieron un 3,5%. Como contaba Marta de la Fuente en Estrella Digital, la subida de los alquileres en la playa de un 8% ha supuesto un importante efecto en las familias españolas.

Pero esta subida estacional sería menos preocupante sino se tradujera, como se ha señalado al principio de este artículo, en una estrategia de rentabilidades que empujan al alta los alquileres. Según el INE, los alquileres están subiendo en un 5,3% en tasa anual. No obstante, los crecimientos están siendo cerca del 11% en la Comunidad de Madrid y del 9% en Barcelona, en el primer trimestre de 2017..

A la búsqueda de culpables

Sin duda, la vivienda turística tiene todas las de ganar en la carrera por la designación de culpables. Los Ayuntamientos han decidido responsabilizar a este tipo de vivienda confrontándolas a la necesidad de vivienda social. Sin duda, Airbnb, Rentalia o HomeAway. intervienen en el mercado. Madrid y Barcelona disponían hoy de 30 mil viviendas en alquiler, que fijaban una renta entre 500 y 600 euros de media. Sin duda, es un volumen importante que influye en los precios.

Pero no pueden olvidarse dos circunstancias que matizan esa trascendencia. Por un lado, los precios están subiendo más en las zonas no turísticas; por ejemplo, en Madrid, es el barrio de Tetuán el que más ha visto crecer sus precios. Una circunstancia que revela el efecto de la recuperación económica en las rentas que permiten un mayor grado de emancipación y, en segundo, que buena parte de quienes alquilan vivienda turística se desplazan a otro modelo de vivienda.

La recuperación económica, basada en un empleo precario, ha modificado la cultura de acceso a la emancipación y a la vivienda. En los grandes centros urbanos y en los centros de gran producción turística la presión de la demanda es especialmente notable.

El negocio inmobiliario orientado al alquiler está moviendo fuertes inversiones y ofreciendo a quienes tienen liquidez unas rentabilidades que, debido a los bajos tipos de interés, no ofrecen los productos financieros ni la renta variable. Los fondos de inversión que acumularon inversiones en los momentos más difíciles, están empezando a exigir mayores rentabilidades a sus inversiones.

El tipo de contratación es una amenaza adicional para las familias en alquiler. Los contratos de larga duración se firmaron con la nueva legislación en 2010 y 2011 y volvieron al mercado, ya con un importante ajuste en 2015. Muy probablemente, la mayor parte de estos contratos habrán de renovarse trascurridos tres años, a partir de 2018: los expertos temen que estas renovaciones pueden suponer rentas insoportables para los inquilinos.

El control de alquileres puede ser una mala idea

Muchos economistas discrepan de la estrategia de control de alquileres que se sugiere en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Los precios artificialmente bajos producirían la retirada del mercado de viviendas y un tipo de racionamiento que puede beneficiar a los que tienen alquiler antes del control de precio, ya que sus alquileres no subirán, pero perjudicará a los que buscan vivienda ya que su oferta se habrá reducido. En el Blog Nada es gratis, el economista David Cuberes lo explicaba en mayo de 2016.

Quizá, sugieren otros especialistas, el esfuerzo de los Ayuntamientos debiera ir en la dirección de lograr sacar el stock de vivienda vacía y ponerla en el mercado de alquiler.

La vivienda construida

En todo caso, el problema en los grandes centros urbanos es la ausencia de vivienda. El número de certificados de fin de obra de vivienda cerró 2016 en mínimos históricos Se concluyeron 40.119 viviendas, un 11% menos que en 201, un 6,2% de las que se concluían en 2007. Mientras van subiendo las viviendas que se concluyen en Madrid o Valencia, caen en Andalucía y Cataluña.