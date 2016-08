Errejón insiste al PSOE en ir de la mano con Podemos tras el intento de Rajoy

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apremiado hoy al PSOE a "caminar" juntos para buscar una alternativa de Gobierno tras una investidura "felizmente fracasada" de Mariano Rajoy y ha asegurado que la formación morada estará "al lado" de los socialistas si dan ese paso adelante.



Tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, Errejón en declaraciones a los periodistas ha vuelto a emplazar a los socialistas a no resignarse y les ha instado a no dejar que gane el "chantaje" de Rajoy y su amenaza de votar en Navidad.



Para Errejón, si el PSOE se niega a intentar otra alternativa, lo que está diciendo es que "no hay ninguna alternativa a Rajoy, que es o Rajoy o elecciones".



"Nosotros no nos resignamos, hay otra posibilidad", ha asegurado el número dos de Podemos tras recalcar que "nadie duda" del no de Podemos a la investidura de Rajoy y reiterar su compromiso de "intentar hasta el final una alternativa diferente para un Gobierno que comience a rescatar a la gente".



El portavoz de Podemos ha recordado a los socialistas que "sólo hace falta voluntad política", aunque ha coincidido con ellos en que hay que respetar los tiempo y que ahora "le toca a Rajoy" defender su investidura que, según cree la formación morada, "va a ser felizmente fracasada".



Si ese fracaso se confirma, Errejón cree que se abre una "segunda oportunidad" en la que el principal ingrediente que "hace falta" es que el PSOE se decida a caminar con Podemos y a dar "paso adelante".

"Si lo da, vamos a estar al lado", ha garantizado sin concretar si Podemos estaría dispuesto a tomar la iniciativa y realizar una oferta a los socialistas si éstos no les formulan ninguna propuesta.