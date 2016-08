"Es inconcebible que el Comité Federal cambie el criterio de Sánchez"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho que le parece "inconcebible" que el Comité Federal de los socialistas acuerde un "cambio de criterio" en ese sentido.



"No veo que mayoritariamente los dirigentes del PSOE vayan a permitir que el hombre de los SMS a Bárcenas siga siendo presidente del Gobierno", ha rechazado Hernando en una entrevista en RNE, en la que ha vuelto a pedir a Rajoy que "busque en otro caladeros" distintos a los socialistas el apoyo que necesita para ser investido, sobre todo en el PNV después de las elecciones vascas.



Tras admitir que "con toda legitimidad y derecho algún compañero" de partido puede pedir que el Comité Federal se reúna para debatir la posición del partido, Hernando ha apostado a que "la inmensa mayoría de dirigentes, militantes y votantes del PSOE, y de personas de izquierdas en general, no comprenderían ni compartirían en absoluto que el PSOE dejara a Rajoy ser presidente del gobierno".



El portavoz parlamentario, que no ha descartado que el PP decida finalmente cambiar de candidato, se ha reafirmado en que los socialistas tampoco cambiarían por ello su posición.



No obstante, ha hecho hincapié en que "sigue siendo el tiempo de Mariano Rajoy" y en que cree que éste va a "seguir intentándolo", aunque pierda como es previsible mañana la segunda votación.



También ha considerado "imposible" que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, intente formar una alternativo de gobierno, porque "los números no dan" y la opción que intentó la pasada legislatura de buscar una alianza con Podemos y Ciudadanos sigue siendo "desgraciadamente" inviable por "incompatibilidad" entre esos dos nuevos partidos.