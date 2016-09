Perimetrado y estabilizado el incendio de la planta de reciclaje en Chiloeches

El fuego que afecta desde primera hora de hoy a una planta dedicada al tratamiento de pasta de pan de Chiloeches (Guadalajara), y que contiene palés y contenedores de plástico vacíos, "está ya perimetrado y estabilizado".



Así lo han señalado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que han informado de que sobre las 6.00 horas de hoy han recibido el aviso del 112 y ante "lo aparatoso del incendio, con importantes llamas" se ha reforzado el dispositivo con el retén preventivo ubicado en Chiloeches y la dotación de Sigüenza, al tiempo que también se han movilizado efectivos del Ayuntamiento de Guadalajara.



"El incendio está perimetrado y estabilizado pero la estructura se está colapsando, por lo que estamos realizando trabajos de demolición parcial", ha agregado.



El incendio ha quemado la estructura de la fábrica y el interior, así como palés y contenedores de plástico, lo que está generando abundante humo.



"Las labores van bien. Hay muchos medios de extinción y cisternas y espero que en unas horas esté controlado" ha señalado a Efe el alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, quien no oculta su malestar ante los numerosos incendios en los polígonos del municipio donde se ubican al menos cinco plantas de reciclaje de diferentes materiales.



Una de estas plantas de reciclaje, donde se almacenaban residuos químicos y disolventes, comenzó a arder el 26 de agosto y el incendio estuvo activo hasta el 4 de septiembre.



"Esto pasa de castaño oscuro. Cualquiera que lo vea piensa que no es normal la cantidad de incendios. Llevamos 5 ó 6 desde que empezó la legislatura, prácticamente un año", ha lamentado.



El alcalde ha confiado en que la Guardia Civil realice su investigación y pueda esclarecer el origen de todos los incendios que espera no vuelvan a repetirse.



Otra de las plantas de reciclaje que se encuentran en los polígonos industriales de Chiloeches es donde se están trasladando los neumáticos que no ardieron en el incendio del cementerio de ruedas de Seseña (Toledo).