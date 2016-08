El incendio de Chiloeches continúa activo desde su inicio el pasado viernes

Los trabajos de extinción del incendio declarado en una nave de reciclaje de disolventes de Chiloeches (Guadalajara) continúan más de cien horas después de que comenzara el fuego en la madrugada del pasado viernes, si bien el humo que sale de la planta es prácticamente inapreciable.



En estos momentos participan en las labores de extinción y gestión medioambiental del siniestro 94 personas, de las que 54 pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), 12 son bomberos y 13 pertenecen a Tragsa, además de ocho guardias civiles, el Servicio Regional de Salud (Sescam), Protección Civil y técnicos del 1-1-2, han informado fuentes de este último Servicio de Emergencias.



El alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, ha informado de que los trabajos se centran en estos momentos en la retirada del aceite y otras sustancias tóxicas que había almacenadas y que no han ardido a consecuencia del fuego, así como de los escombros y estructuras metálicas retorcidas que, a duras penas, se mantienen en pie.



García ha destacado también que se ha reducido, de "forma considerable", la cantidad de lodos tóxicos concentrados en las balsas que se construyeron en un barranco cercano para evitar vertidos al río Henares y que están siendo transferidos a gestores especializados.



"Los medios desplegados son impresionantes y todo lo que está pidiendo el director de extinción se está poniendo a su disposición", ha afirmado el regidor, quien ha agregado que "se trabaja a buen ritmo aunque todavía no hay previsión de cuándo podrá darse por extinguido el incendio".



Sobre la investigación que llevan a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Seprona para esclarecer las causas del incendio, García ha indicado que la policía científica no ha podido acceder todavía al interior de la planta, si bien ya trabaja en la búsqueda de pruebas en el perímetro exterior.



En estas pesquisas participan de forma coordinada con efectivos de la Guardia Civil y agentes medioambientales de Castilla-La Mancha formados en la investigación de incendios forestales, ha señalado el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín.



El incendio de Chiloeches comenzaba a las 4:49 horas del pasado viernes por causas que se desconocen en una planta de reciclaje de sustancias químicas gestionada por la mercantil Kuk Medioambiental SL en el polígono de Albolleque de la citada localidad alcarreña.



Desde hacía dos meses y medio, el Gobierno de Castilla-La Mancha había suspendido las autorizaciones medioambientales a la planta y el Ayuntamiento ha cancelado su actividad por incumplimiento de la normativa de seguridad.