La importancia de estudiar y prepararte para lo que te gusta

A la hora de elegir una preparación, siempre es importante que miremos hacia el futuro, y la organicemos en base a lo que queremos hacer mañana, a aquello a lo que nos queremos dedicar. Es cierto que en la vida hay muchas alternativas, y algunas de ellas pueden ser muy rentables y apetitosas, pero también es cierto que tan sólo tenemos una felicidad, ¿estamos seguros de que la cambiaríamos sólo por un mejor sueldo? Vamos a intentar analizar los detalles que deberemos considerar a la hora de tomar una decisión acerca de cómo prepararnos para nuestro futuro.

¿Estudio lo que me gusta o lo que me conviene?

Podemos llamarlo “titulitis”, “costumbrismo” o con cualquier otro calificativo que queramos, pero lo cierto es que todos hemos sufrido aquello de querer dedicarnos a algo que nos gusta y vernos limitados porque nuestro entorno ha considerado que hay otras cosas que nos pueden dar un mayor beneficio en el futuro.

El problema es que nosotros debemos centrarnos en nuestro verdadero futuro, es decir, en aquel que nos haga feliz, y si ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de opciones que antes no eran factibles, entonces lo que debemos hacer sobre cualquier cosa es aprovechar precisamente esa posibilidad.

Recordad que, en nuestro futuro laboral, independientemente de lo que elijamos, deberemos levantarnos todas las mañanas pensando en qué es lo que vamos a hacer y en cómo se va a desarrollar nuestra vida, y en ese sentido tenemos dos opciones, o prepararnos para algo que nos es impuesto porque nos va a dar un mayor beneficio, o directamente desarrollarnos con el objetivo de levantarnos cada mañana con una sonrisa y con muchas ganas y energía para empezar una nueva jornada con aquello que verdaderamente nos llena y nos gusta.

En nosotros queda siempre esta decisión, pero pensad que la vida es muy larga y no vale la pena sacrificarla con cosas que realmente no nos llenan puesto que, tarde o temprano, os daréis cuenta de que verdaderamente no os va a hacer más felices.

Por ello, si lo que queréis hacer es un bachillerato de artes escenicas en la ESAEM, que es la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, sin duda alguna estaréis conduciendo vuestra vida en el camino correcto, y es que no sólo os vais a dedicar a lo que verdaderamente os gusta con todas las ventajas e inconvenientes que va a suponer, sino que además estamos hablando de una de las mejores escuelas del país para disfrutar de una formación adecuada y que os abrirá muchas más puertas en el futuro.

Los idiomas, una parte muy importante de tu preparación

Por otra parte, además de formarnos en aquello que nos gusta, también es importante que dediquemos un cierto tiempo en formarnos en aquello que, es posible que no nos guste tanto, pero también es importante para nuestro futuro.

Por ello os animamos a recibir clases de frances en linea ya que es la mejor forma de desarrollar y crecer personalmente, a la vez que también nos preparamos para hacer frente a un futuro cada vez más globalizado en el que tenemos que relacionarnos con personas de todos los países.

Aprender idiomas es sin duda una forma fantástica de abrir puertas en el futuro, ya que cada vez son más las empresas que entienden la necesidad de dominar distintas lenguas con el objetivo de ampliar sus fronteras, y en nuestro objetivo en la vida por supuesto nosotros no debemos ser menos.