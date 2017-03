Ignacio González: el espionaje en PP Madrid "no se ha acreditado y no existe"

Al comienzo de su intervención en la comisión de investigación de corrupción en la Asamblea de Madrid, González ha afirmado que no tiene "ningún conocimiento" de que hubiera espionaje a políticos del PP y que él nunca ha tenido "la tentación ni la posibilidad de dar instrucciones a nadie" para hacer seguimientos.

González, que cuando tuvieron lugar los supuestos seguimientos era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha comentado que "parece difícil que haya espionaje si todo el mundo lo niega" y si el caso ha sido "tres veces archivado en sede judicial y la Fiscalía vuelve a pedir el archivo".

Además, ha sostenido que él va a poder aclarar "poco", ya que ha señalado que "jamás" ha tenido responsabilidades en el ámbito de la seguridad.

"Nunca he tenido ni la tentación ni la posibilidad de dar instrucciones a nadie (para hacer seguimientos), jamás he despachado con nadie ni he ordenado nada a nadie", ha asegurado.