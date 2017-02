Iglesias quiere a Errejón en la ejecutiva y pide más representación femenina

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que Íñigo Errejón debe estar en "primera línea" y formar parte de la ejecutiva, pero no ha desvelado si seguirá siendo portavoz en el Congreso, si bien ha abogado por un partido más feminizado en las portavocías, con más "mujeres portavoces".



Iglesias, en una entrevista este lunes en la emisora Radiocable, ha apostado por que Podemos vaya hacia un "modelo más coral, más feminizado en las portavocías" y deje de ser el partido de Pablo Iglesias o un partido "de dos", una vez que da por superada la fase del liderazgo excesivo y opina que Podemos debe ser una formación "muy coral". "Creo que debe estar en primera línea porque no sólo es alguien cuyas ideas representan algo muy importante en Podemos, sino que también es uno de los políticos más brillantes de este país", ha dicho el recién reelegido secretario general de Podemos sobre su hasta ahora 'número dos'.



Ha reiterado que la posición concreta que ocupe Errejón la debe decidir el Consejo Ciudadano estatal, y que ya han aprendido que ese debate no deben tenerlo en los medios. A partir de ahora entiende que deben ir a un modelo "más coral", funcionar como "una orquesta" y sonar más "acompasados".



"Yo cuento con él, creo que tiene que estar en la ejecutiva", ha concretado, a"unque también ha admitido que sobre su puesto de portavoz parlamentario habrá que escuchar también la postura del propio Errejón y que "todas las posibilidades están abiertas".



Igualmente, ha abogado por que Pablo Bustinduy, uno de los pesos pesados del equipo de Errejón, siga siendo el responsable de Relaciones Internacionales en la formación morada.



En cualquier caso, para Iglesias la clave ahora es superar un modelo de "dos personas" y cuidar la diversidad de Podemos que, a su juicio, refleja el equipo de su lista que ha entrado en la dirección y en el que hay personas como el exJEMAD Julio Rodríguez o el sindicalista y jornalero Diego Cañamero. Este cree que a esa pluralidad aportan todos los sectores, también "la gente de Íñigo y la gente de Anticapitalistas", como el eurodiputado Miguel Urbán, con quien considera que Podemos tiene una deuda y debe ocupar ahora un papel fundamental.



El líder de Podemos, sin embargo, ha hecho hincapié en que todos "están de paso" y eso no les debe "asustar", y ha considerado "muy importante que haya más portavoces mujeres", citando algunos nombres como el de su jefa de gabinete Irene Montero, o incluso a la 'errejonista' Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.



Ante el reclamo de unidad de las bases, Iglesias ha dicho que deben ser capaces de "coser" todas las grietas para cumplir ese mandato, que eso implica "corresponsabilidad" para resolver las diferencias y que para él es fundamental "contar con todo el mundo".