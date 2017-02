Iglesias se presentará también como cabeza de lista al Consejo Ciudadano

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no sólo presentará su candidatura a secretario general en Vistalegre II, sino que además encabezará la lista de su equipo a la dirección, para poder mantenerse de consejero en el caso en el que, como ha asegurado, tenga que dimitir si sus proyectos pierden.



Así lo han confirmado fuentes del equipo 'Podemos para Todas' que presenta Iglesias para la Asamblea Ciudadana de febrero, que explican que al no haberse podido lograr la unidad en Vistalegre II también se va a disputar el liderazgo.



Por eso, Iglesias ha decidido presentarse en la lista al Consejo Ciudadano estatal -máximo órgano de dirección entre asambleas-, ya que si finalmente ganan los proyectos políticos y organizativos del secretario político, Íñigo Errejón, el líder de Podemos no seguirá como secretario general y pasará a estar en segunda fila.



Las fuentes consultadas insisten en que Iglesias así podrá seguir desde la dirección como consejero para ayudar y colaborar en todo lo necesario desde esa posición.



Esta decisión supone que en Vistalegre II no sólo se confrontarán dos proyectos, sino que Iglesias da por hecho que también se disputará el liderazgo del partido.



En esa lista para la dirección, Iglesias aporta también alguna sorpresa, como la incorporación como número tres del economista Vincenç Navarro, que ya ha colaborado con Podemos en otras ocasiones como en la elaboración de su programa económico.



Su jefa de gabinete, Irene Montero, irá en puesto número dos, delante de Navarro, a quien seguirá en cuarto lugar la vicepresidenta cuarta del Congreso y presidenta de la actual Comisión de Garantías, Gloria Elizo.



El secretario de Organización, Pablo Echenique, la diputada Noelia Vera y responsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, son los siguientes nombres en la lista de Iglesias, en la que también, como se esperaba, se integran algunos de los colaboradores más próximos al secretario general.



Entre ellos, Manolo Monereo, Juanma del Olmo y Rita Bosaho, a quienes se suma también el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez.