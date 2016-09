Iglesias pide a Sánchez que lidere un Gobierno con Podemos y nacionalistas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han intercambiado esta tarde en una conversación telefónica sus impresiones sobre el Gobierno que necesita España, y mientras el líder socialista aboga por una solución con las fuerzas del cambio, el de Podemos aboga por un acuerdo con PSOE y los nacionalistas.



A lo largo de la conversación, de 24 minutos, han constatado que comparten la idea de que lo que más le conviene a España es un gobierno que implemente un programa de justicia social y regeneración democrática, y se han emplazado a seguir los contactos en los próximos días, según informan las respectivas formaciones políticas.



No obstante, la solución que defienden no es la misma.



Tras su conversación con Mariano Rajoy de esta mañana, Sánchez ha llamado a Iglesias para trasladarle la necesidad de que "las fuerzas del cambio" sigan hablando en busca de una salida "al atasco provocado por el fracaso de la investidura de Rajoy".



Iglesias, por su parte, considera que para que ese acuerdo de Gobierno salga adelante hay dos posibles vías: que Ciudadanos no se oponga y se abstenga o un acuerdo de PSOE con Podemos, ERC, PDC y PNV.



Ante esa situación, el secretario general de Podemos señala que sería "sensato" que Ciudadanos facilitase ese acuerdo de Gobierno, aunque no parece una opción que contemple el partido de Albert Rivera, al que Iglesias ve "instalado en un proyecto con el PP", y con el objetivo de "cerrar el paso a Podemos y a sus aliados".



"La otra posibilidad, por su parte, es compleja y difícil pero podría sentar las bases de un nuevo diálogo fraternal que buscara soluciones democráticas a las tensiones territoriales, para lo que es importante recordar que somos un espacio político de ámbito estatal que gana en Cataluña y en Euskadi", señalan desde el partido de Iglesias, que reitera su disposición "a formar parte de la solución".