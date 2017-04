Iglesias no quiere "gentuza como Trump y Le Pen"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado este sábado a la sociedad a "crear contrafuegos" para que no aparezca en España "gentuza como Trump o Marine Le Penn" y ha reivindicado "el papel imprescindible" que juega el movimiento popular para "terminar de ganar" y conseguir llegar a la Moncloa.



"Hay que tener a la sociedad civil organizada para que no se equivoque de enemigos. El enemigo no es el que tiene la piel diferente sino aquel que tiene una cuenta en Suiza y vive muy bien", ha alegado el líder de la formación morada durante su intervención en tercera Asamblea Estatal de Vamoas!, la plataforma del área de Sociedad Civil del partido.



Iglesias ha clausurado la primera parte de la jornada que se está celebrando este sábado en el Auditorio Parque El Paraíso, en el barrio madrileño de Canillejas-San Blas, y donde ha sido aclamado por los asistentes bajo el grito de ¡Sí se puede! y ¡Pablo presidente!



Durante su intervención, Iglesias ha llamado a la ciudadanía a movilizarse y a construir un poder social para llevar la política "a los espacios sociales donde ya vive la política y donde sufre la gente", es decir, fuera del Congreso de los Diputados. Para el líder de Podemos, "se terminó la fase de la 'gymkana' electoral" y toca prepararse "para gobernar" con el objetivo de "desinfectar las instituciones parasitadas por la trama".



Cuando habla de 'trama', ha proseguido Iglesias, se refiere a un "bloque de poder que está en crisis y que lo único que hace con las instituciones públicas es parasitarlas" mientras "el gobierno es incapaz de hacer algo más que resistir".



Iglesias ha acusado al Gobierno de no tener proyecto político y de intentar desviar la atención de los ciudadanos hablando de temas menos importantes, como la camiseta del diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, a quien la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le reprimió por su comportamiento en la Cámara. "De hablar de España ustedes no se atreven porque no tienen nada que decir a los españoles", ha dicho Iglesias.



Sí que tenían proyecto político otros gobiernos de la democracia como el del exlíder del PP José María Aznar, quien, a su juicio, utilizó las cajas de ahorro para potenciar la relación entre los poderes políticos y la banca e impulsó "un modelo de país sustentado en la corrupción". Especialmente, ha continuado Iglesias, en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid y ha añadido: "El rostro de la corrupción en la Comunidad de Madrid era Esperanza Aguirre y en el de Bankia Rodrigo Rato".



A lo largo de la jornada, otros líderes de Podemos como el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, han anunciado que la formación participará en el despliegue de pancartas a lo largo del territorio "denunciando las políticas xenófobas, a las 'Le Penn' y a "los Trumps", el día 19 de abril, También participará en las Marchas de la Dignidad convocadas el próximo 27 de mayo y en la movilización en defensa del sistema de pensiones del 18 de mayo.



A la asamblea de este sábado han asistido trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada (Madrid), días después de que el portavoz de la formación en el Senado, Ramón Espinar, fuera fotografiado en el comedor de la Cámara con dos botellas de esta bebida en su bandeja, una imagen que causó polémica ya que dirigentes de la formación morada iniciaron hace unos meses una campaña contra la compañía de bebidas debido a un conflicto laboral.