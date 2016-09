Iglesias lamenta que líderes del PSOE quieran "cortar la cabeza" a Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado hoy que líderes del PSOE quieran "cortar la cabeza" a Pedro Sánchez y ha tachado de situación "kafkiana" que la formación morada sea la que abra la puerta a la posibilidad de que sea presidente "mientras en su partido no quieren".



"Ojalá el señor Pedro Sánchez tenga el coraje suficiente para hacer lo que yo creo que sus votantes quieren que hagan", ha dicho Iglesias, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza.



El líder de Podemos ha asistido hoy en Zaragoza a la investidura de la diputada de Podemos Violeta Barba como nueva presidenta de las Cortes de Aragón y ha remarcado que le "encantaría" que se extrapolara este acuerdo al ámbito nacional. Pero ha insistido en que algunos dirigentes del PSOE "pretenden atarle las manos" a Sánchez.



Ha apuntado para el presidente de Aragón, Javier Lambán, al que, según ha desvelado, le ha dicho que "deberían dejar algo más de margen a Pedro Sánchez" ya que la presión que se está ejerciendo dentro de las filas del PSOE transmite, a su juicio, que "sea en su partido donde no quieren que sea presidente y que lo intente".



"La respuesta de Lambán ha sido que Pedro Sánchez decide y que toma sus propias decisiones y yo le he transmitido que si le presionan un poquito menos igual decidiría mejor", ha precisado.



Cree que "sería bueno" que Sánchez lo intentara con Unidos Podemos e iniciara un diálogo con fuerzas políticas, "con las que no es fácil", como ERC o el Partido Demócrata Catalán para llegar a un acuerdo de investidura y poder tener un gobierno alternativo al de Rajoy.



Para Podemos, ha subrayado, solo existen dos opciones de gobierno, una con el PP y otra con Unidos Podemos, y el que tiene que elegir es el PSOE, con cuyo líder prevé hablar.



"Hablaremos, y en cuanto lo hagamos, seréis los primeros en saberlo", ha dicho a los periodistas, al tiempo que ha insistido en que espera que Sánchez "se decida" porque aunque es "difícil" un gobierno de los socialistas con Unidos Podemos que tenga que buscar el apoyo para la investidura de Convergencia y de ERC, "hoy por hoy es la única alternativa viable".



Iglesias ha enfatizado que Podemos está dispuesto a "arrimar el hombro" e intentarlo y ha emplazado al PSOE, si no lo está, a que diga "abiertamente" que quiere que se repitan las elecciones "hasta que el resultado les guste".



"Pero me temo -ha agregado- que por mucho que se repitan las elecciones a algunos el resultado no les va a gustar".