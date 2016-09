Iglesias exige a De Guindos que pruebe que no ha mentido por Soria

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido hoy al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que pruebe que no mintió sobre el nombramiento de José Manuel Soria para un cargo en el Banco Mundial y ha dicho que si se demuestra que es así debe "dimitir ipso facto".



En la Comisión de Economía del Congreso en la que De Guindos ha informado de que el nombramiento de Soria fue "discrecional" pero no político, Iglesias ha planteado seis preguntas al ministro, una de ellas para que aclare si mintió cuando en junio aseguró que el titular de Industria no iba a ser nombrado para ese puesto.



Iglesias ha recordado que entonces el ministro de Economía negó que Soria fuera a sustituir a su sobrina, Beatriz de Guindos, en el Banco Mundial. "¿Nos mintió?: si se prueba tiene que dimitir ipso facto", ha dicho.



Tras repasar la trayectoria política y profesional de Soria y recordar su participación en empresas en paraísos fiscales, Iglesias ha preguntado a De Guindos: ¿De verdad no encontraron a nadie mejor para representarnos en el Banco Mundial?.



Asimismo, Iglesias ha pedido al titular de Economía que deje claro si hubo o no un concurso público para ese nombramiento porque si no fue así -ha añadido- también mintió el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, cuando dijo en Pekín que se había realizado tal concurso.



Y además, ha ironizado, si hubo un concurso "sería llamativo" que por "escándalos mediáticos" se saltaran sus resultados perjudicando a un "honesto funcionario". ¿En qué quedamos, decide el Gobierno o no decide el Gobierno?, ha insistido el presidente del grupo parlamentario de Unidos Podemos.



En varias ocasiones, Iglesias ha cuestionado la idoneidad de Soria para un cargo en el Banco Mundial remunerado con más de 226.000 euros. "No deja de ser irónico dada la probada relación de Soria con algunos paraísos fiscales donde no se pagan impuestos", ha enfatizado.



Con la misma ironía ha recordado que De Guindos y Soria realizaron la misma oposición a técnico comercial del Estado, quedando el titular de Economía en primera posición, y el ex ministro de Industria en la penúltima.



Incluso ha provocado la sonrisa del ministro de Economía cuando ha sugerido que con ese resultado quizá De Guindos estaba mejor situado para el puesto, ya que además tiene un "excelente nivel" de inglés.



Casi a broma ha sonado cuando Iglesias ha recordado la labor de Soria como asesor del exministro Carlos Solchaga, que según "cuenta la leyenda -ha dicho- le definió como un buen economista aunque un poco facha". "Ojalá fuera solamente eso", ha deseado.



El secretario general de Podemos es el único líder nacional de los principales partidos políticos que ha decidido intervenir en la comparecencia de De Guindos en la comisión de Economía en el Congreso, ya que por parte del resto de grupos intervienen los portavoces en la materia, como suele ser habitual.



A su llegada a la comisión, Iglesias ha confesado que cree que su presencia ayuda a que la comparecencia del ministro tenga la repercusión que le corresponde. "Creo que el asunto es de la suficiente relevancia como para que tenga la máxima visibilidad y creo que mi presencia ayuda a que vosotros le déis más visibilidad", ha respondido a los periodistas.