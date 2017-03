Iglesias cree que el PSOE tiene "una jugada" para aprobar los presupuestos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este sábado en relación con los Presupuestos Generales del Estado, que sospecha que el PSOE tiene "una jugada" que pasa por prestar un diputado "aparentemente independiente" de la lista socialista, de Nueva Canarias, para sacar adelante los presupuestos del Gobierno.



En declaraciones a los medios previas al primer encuentro del "Gobierno en la sombra" de Podemos, reunido para desarticular la "trama" que, a su juicio, controla el poder, Iglesias ha añadido que espera "de corazón" equivocarse, pero que teme que el PSOE lo tiene todo "atado y bien atado".



Iglesias ha comentado que, si bien "está por ver" qué hace el Partido Socialista, sospecha que existe esa jugada en la que el PSOE prestaría, en última instancia, uno de sus diputados "para permitir que el PP siga gobernando".



En el caso de Ciudadanos, ha dicho que está seguro de que aprobará esos presupuestos, que el PNV ya está negociando con el PP.



Respecto al decreto de la estiba, Iglesias ha pedido al Gobierno "humildad" para negociar con los trabajadores y ha manifestado confiar en que, finalmente, haya acuerdo.



Sobre la votación en la que se rechazó este decreto, Iglesias ha señalado que el resultado supone "una gran victoria" para los trabajadores y para una sociedad concienciada, una vez que el PSOE "no se ha atrevido" a votar con los populares.



No obstante, ha explicado que no es optimista y ha recordado que el PP se sostiene con la estabilidad del PSOE y Ciudadanos. Y esa triple alianza, ha subrayado, es la que ha permitido la investidura y la puesta en marcha de políticas estratégicas. "Ojalá esto cambie y en el futuro nos podamos entender con el Partido Socialista. Hoy por hoy, están del lado del PP, del lado de la restauración y, por desgracia, del lado de la trama", ha añadido.