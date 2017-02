Iceta "da por hecho" que Susana Díaz competirá con Sánchez y López

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este viernes que "da por hecho" que la presidenta andaluza, Susana Díaz, se presentará finalmente como candidata a las primarias para la elección del secretario general del PSOE, respecto a las que ha recalcado que él se mantendrá neutral.



En declaraciones a RNE, Iceta se ha referido a las primarias socialistas y, destacando su "neutralidad" como primer secretario del PSC, lo que "no quiere decir indiferente, ni pasivo, ni que me vaya a abstener o no votar, sino que voy a considerar que todos los candidatos son de todos".



"El día 1 de marzo vendrá Patxi López a Cataluña y le acompañaré en todo lo que me pida en esa jornada en Barcelona, como lo haré cuando venga Pedro Sánchez o si viene Susana Díaz si finalmente se presenta", ha explicado el dirigente catalán.



Preguntado precisamente sobre si le consta si Díaz se presentará, Iceta ha respondido: "Constarme no, pero lo doy por hecho -ha asegurado-. Pero me cuesta hablar por boca de otros y el día que Díaz decida presentar su candidatura, deberá ser ella quien lo anuncie. Lo doy por hecho, pero ella es presidenta y es lógico que sea ella la que esté tardando más o mida mucho mejor sus tiempos".