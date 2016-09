Ibarra: "Si Sánchez forma Gobierno con Podemos, me voy del partido"

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha advertido hoy de que dejará el PSOE, si el secretario general del partido, Pedro Sánchez, opta por formar Gobierno con Podemos y los partidos independentistas.



"Si Pedro Sánchez forma Gobierno con Podemos y los independentistas, yo me voy del partido", ha dicho Ibarra en una entrevista en Onda Cero.



Ha subrayado que "entre el 'no es no' y la abstención a cambio de nada, hay un espacio" que el PSOE debe explorar.



Preguntado por la decisión de la exaldesa de Valencia Rita Barberá de continuar en el Senado, ha precisado que no tiene "ninguna sintonía" con ella, pero ha opinado que "no debería dejar su escaño".



Y sobre el caso de los ERE, ha señalado que "cada vez que hay elecciones se abre un proceso judicial contra el PSOE de Andalucía".