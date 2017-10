Un hombre asesina a su mujer y se suicida ahorcándose

Un hombre ha matado a su mujer y después se ha suicidado en la pedanía de Burjulú de Cuevas del Almanzora (Almería), hechos de los que avisó por un mensaje telefónico a una amiga antes de quitarse la vida.



Fuentes del 112 de Andalucía ha informado que sobre las 09:20 horas de este domingo la mujer que ha recibido este mensaje ha dado la voz de alerta de lo ocurrido, por lo que han sido movilizados la Guardia Civil, Policía Local y 061.



El hombre, de origen boliviano, se ha ahorcado, y por el momento no ha trascendido cómo ha muerto la mujer, natural de Paraguay, según fuentes policiales y de la Subdelegación del Gobierno. La pareja tiene una niña de 8 años que no se encontraba en el domicilio porque estaba en otro municipio con unos familiares.



Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Local y Policía Judicial de la Guardia Civil, que investigan lo sucedido.



La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Francisca Serrano, ha indicado que no hay denuncias previas por malos tratos y ha condenado lo ocurrido además de instar a denunciar este tipo de casos para poder articular las herramientas necesarias para combatir la violencia de género.