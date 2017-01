Un hombre asesina a su mujer a cuchilladas en O Carballiño

Una mujer ha sido hallada muerta este domingo, con cuchilladas en su cuerpo, en la localidad orensana de O Carballiño, y los investigadores creen que el responsable es su marido, el cual fue arrestado.



Los hechos, han indicado fuentes de la investigación, se cometieron en la vivienda que ambos compartían, ubicada en la calle Alexandre Bóveda, y los efectivos que trabajan en la averiguación de las causas de este crimen han detenido al hombre, vecino de esta localidad, como presunto autor.



Según han indicado además fuentes municipales y de la Policía Local, un pariente llamó a comisaría alertando de que no conseguía contactar con ellos y de que el matrimonio no se presentó en una reunión familiar a mediodía, a la que tenían previsto acudir.



Hasta el domicilio conyugal se desplazaron entonces efectivos de Protección Civil, Policía Local y del cuerpo de Bomberos, quienes encontraron a la víctima desangrada en el suelo y al sospechoso con heridas que se había ocasionado con un cuchillo, después de haberse intentado quitar la vida.



El presunto agresor se encuentra ahora en comisaría a la espera de ser interrogado.



La policía científica ha acordonado la vivienda en busca de pruebas de lo ocurrido y tratan, además, de comprobar si se trata de un caso de violencia de género.



Fuentes policiales de O Carballiño han indicado que la víctima no había interpuesto ninguna denuncia previa contra su marido, un varón que la semana pasada protagonizó un tenso incidente, ya que permaneció cerca de cuatro horas en el tejado de su casa con intención de suicidarse.