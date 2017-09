Historia de un “procés” contra la izquierda y el 15M

No es España, es el poder de un grupo político asediado por la corrupción y la pérdida de influencia. No son las erráticas y muchas veces erróneas decisiones de Madrid, es la habilidad para convertir la indignación frente a los recortes y la crisis en un fenómeno independentista. No es la independencia, es la necesidad de evitar que la izquierda vuelva al gobierno catalán