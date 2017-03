HazteOír, denunciada por la asociación Chrysallis

La asociación de familias de menores transexuales Chrysallis ha denunciado este domingo a la organización HazteOir en los Juzgados de Instrucción de Madrid por su "campaña del odio contra los menores transexuales".



En un comunicado, la asociación entiende que la autocaravana fletada el 3 de marzo por la plataforma ultracatólica con los mensajes "¿Las niñas tienen vulva? ¿Los niños tienen pene?" niega la identidad de los menores transexuales.



Chrysallis coincide con la Fiscalía Provincial de Madrid en que los mensajes inicialmente difundidos por el autobús de HazteOir "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo" suponen una incitación a la discriminación y lesionan la dignidad de las personas por razón de su identidad sexual.



Para la asociación, los mensajes de la autocaravana suponen una continuación de los del autobús y responden a una "contracampaña" frente al lema "integrador y no discriminatorio" divulgado por Chrysallis en el País Vasco y Navarra "Hay niñas con pene y niños con vulva".



En la denuncia presentada el 3 de marzo, Chrysallis expone que la campaña de HazteOir.org denigra a los menores transexuales, "les humilla públicamente, les desprecia y les genera descrédito en su entorno, por pertenecer al grupo de personas en las que no coincide su identidad sexual con el sexo asignado al nacer en función de sus genitales".



La asociación considera que la organización ultracatólica incurre presuntamente en conductas que constituyen delitos tipificados en el artículo 510 del Código Penal. Chrysallis explica que le constan varios incidentes sufridos por niños transexuales, producidos "casualmente" tras la campaña de HazteOir.org, "incluyendo la bajada pública de pantalones a un niño trans por varios compañeros de su centro escolar".



Asimismo, agradece públicamente las muestras de apoyo hacia los menores transexuales que han recibido estos días desde todos los ámbitos, lo que les anima a "luchar con más fuerza" por sus derechos.