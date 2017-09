Hacienda apercibe al 'Govern' para que explique los gastos de la web del 1-O

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento ha remitido a la intervención de la Generalitat un apercibimiento para explique la web de promoción el referéndum ilegal y el vídeo que anima a votar el 1 de octubre, y que justifique cómo ha sufragado estas acciones.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la reunión intermunicipal del PP, que se celebra en Zaragoza, Montoro ha subrayado que el Gobierno "está en condiciones de garantizar que no se va a utilizar un solo euro de dinero público" de la Generalitat en el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Por eso, ha continuado, el Govern, "tendrá que justificar de dónde vienen los recursos" para este "primer paso de promoción" del referéndum que ha puesto en marcha y ha recordado que el uso de dinero público con este fin es ilegal como lo es la propia consulta.

Cristóbal Montoro ha recordado que el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal la parte del presupuesto de la Generalitat destinada al referéndum, y desde entonces el Gobierno está en condiciones de garantizar que no se utilice ni un euro público con ese fin.

Por eso, ha dicho, hoy se ha remitido el citado apercibimiento, ya que la Generalitat tiene que explicar a Hacienda el portal de internet sobre el referéndum y el vídeo sobre la consulta, y en concreto debe justificar de dónde ha sacado el dinero para sufragar estas dos acciones. El Gobierno, ha insistido, "actuará en todas las facetas" para garantizar que la Generalitat no destina dinero público en el proceso independentista.

Montoro ha recordado por otra parte que el Consejo de Ministros ha autorizado el recurso contra el denominado código tributario catalán, porque "excede" la Constitución y las leyes básicas del Estado.

"No necesitamos nuevas leyes que traen confusión sobre la obligación de devengar y pagar impuestos" algo que debe quedar siempre "muy claro" tanto para los ciudadanos como las empresas. Además, el titular de Hacienda ha insistido en subrayar que los funcionarios de Cataluña cuentan con "todo el apoyo y soporte" del Gobierno de España y no deben tener "ninguna preocupación". Ha añadido así que no habrá "ninguna consecuencia" contra ellos porque está convencido de que cumplirán la ley.

"Estoy seguro de que lo están haciendo todos (cumplir la ley), los funcionarios de la administración del Estado, la Generalitat y los Ayuntamientos", que son, en este último caso, las instituciones que ahora tratan de "instrumentalizar" los independentistas. EFE