Qué hacer en vacaciones, sin salir de casa

Millones de españoles y españolas han programado sus vacaciones y se disponen a viajar. Pero no todo el mundo lo hace: no puede, no quiere. En cualquier caso, hay formas de pasar las vacaciones en nuestro castillo, ocupando nuestro tiempo. Estas son algunas posibilidades que le recomendamos.

Dormir y comer bien (casi)

Dice el CIS que nos organizamos muy mal la vida. Nos acostamos muy tarde y dormimos poco. Bien, siga acostándose tarde pero levántese con nueve horas de sueño. Cargue sus pilas. Si duerme largo, y el día se hace corto, ya no necesitará comer tanto, aproveche para depurar su cuerpo (aunque esas torrijas…). Lo ideal sería hacer algo de deporte, pero es verdad, hemos dicho que esto son vacaciones.

Jardinería

Mire a su alrededor y haga balance. Ni las de interior ni las del exterior. Ha llegado la primavera y sus plantas están fatal, tenemos una semana para preparar un vergel para el verano.

Es posible que algunas partes de nuestras plantas estén secas por el calor de la calefacción, una minipoda, les vendrá bien. En el exterior hay que empezar a programar el riego y el abono, protegiendo a las más débiles de las heladas tardías. Es tiempo de plantar las plantas de floración veraniega (gladiolos, dalias, azucenas...,). También podemos sembrar petunias, lobelias, …

Escribe Ana Pantoja aquí en la columna de al lado, que el tiempo será tolerable. Así que si tiene praderita, siegue el césped, elimine malas hierbas y compruebe los sistemas de riego.

Chapuzas pendientes

Haga repaso. Esa puerta que no se cierra; el enchufe que se le quemó hace un mes y sigue ahí; el baño, siempre el baño que hay que parchear,... y el desagüe que gotea.

Hay dos opciones. Ponerse o planificar con tranquilidad. Si la segunda opción es su caso, porque es Usted persona reflexiva, dedique un día a comprar material; otro, a preparar las herramientas y un tercero a pensar por donde empezar; el cuarto ya será tarde, dedique ese último momento a convencer a su pareja de que del próximo fin de semana no pasa.

Repase su identidad digital

Bien; no es Usted de pasarse al sol cuatro días ni de currar, por eso no se ha ido de vacaciones. Bien, ¿ha pensado Usted en su identidad digital? Hace siglos que su bandeja de correo está atestada; que tiene amigos en tuiter y facebook con los que nunca ha cambiado una palabra. Y lo que es más importante, hace un siglo que no cambia sus contraseñas.

Ahora tiene tiempo, actualice su identidad, cambie las fotos de sus perfiles, busque sistemas de encriptado adecuados para su seguridad, a través de Google. De paso, háganos un favor a los que vivimos de esto y a cambio de nuestros sabios consejos, desactive esos “adblock” que impiden el paso a nuestra publicidad.

De la cocina al salón, desconexión

Vamos, lleva Usted tiempo diciéndose que sus torrijas serían mejor que las de los demás. Su cordero de pascua mejor que el de su suegra y ha visto en el canal de cocina una de esas tapas para epatar amigos que se ha prometido saber hacer para este verano.

Este es el momento. Tiene Usted, al menos, cuatro días para manchar la cocina. El Pinche ha dejado inenarrables recetas en estas páginas que sin duda pueden ayudarle.

El salón también tiene su mérito. Ha decidido Usted pasarse cuatro días de tumbona total, e incluso curarse de su adicción al móvil. Al fin y al cabo, esos impresentables amiguetes y amiguetas que usted tiene le van a llenar el guasap con fotos de increíbles viandas y marcos incomparables. Desconecte, pille un libro; le sorprenderá: es una aplicación que llega directamente al cerebro y al corazón.

No solo de Ben Hur vive el ser humano

Vale, hay algo que junto a las torrijas le acompaña desde su infancia: Ben Hur, y todas esas películas de malvados romanos que siempre matan al mismo. Puede verla por decimoséptima vez o puede buscar esa película que no ha visto, esa serie que tienen pendiente. Un vinito, una tumbada de sofá y una sesión interminable de cine y series…

No; no han cerrado el deporte.

No le seduce el cine, tampoco la literatura; es Usted persona difícil. No se apure: siempre nos quedará el deporte. La pasión no ha podido con la liga. Su equipo favorito se sigue jugando los tres puntos tan necesarios.

Independientemente de las cuitas que acontecen al Salvador, la jornada 32 de la liga le ofrece apasionantes encuentros. Por si el fútbol no llena sus ansias deportivas, cuente con que la Formula 1 tiene cita en Bahrein, no olvide que en esa zona hay alto riesgo de deshidratación, tenga cerveza a mano.

Callejear

Todo el mundo se ha ido. 15 millones de viajeros se han concentrado en plazas famosas y míticas madrugadas, tamborradas y demás festejos de fe y pasión. Su ciudad esta vacía. Salga a callejear: plazas vacías, recorridos de tabernas donde Usted podrá sentarse, silencios en plazas donde antes había mercados. Las ciudades y pueblos guardan infinitos secretos que Usted aún puede descubrir.

Disfrute; son vacaciones