Guiños de los nacionalistas a Pedro Sánchez

Los partidos minoritarios del Congreso, especialmente los catalanes como ERC y PDC, así como Compromís, han dado por amortizado hoy al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y han lanzado guiños al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para que se anime a buscar una alternativa.



Eso sí, tanto ERC como la antigua Convergencia han dejado muy claro su precio para apoyar esa hipotética investidura de Sánchez: que autorice la celebración de un referéndum en Cataluña para decidir si los catalanes quieren seguir perteneciendo a España.



Sánchez se ha convertido así en el otro protagonista involuntario de la segunda sesión del debate de investidura, después de que ya por la mañana el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aprovechara su intervención para tratar de convencerle de que olvide "agravios" y elija una alternativa al PP.



Una tentación que también le han ofrecido los portavoces de ERC, Joan Tardà, y del PDC, Francesc Homs, aunque estos dos han dejado claro que sólo contaría con su respaldo si acepta la consulta soberanista.



"Y si los ciudadanos de Cataluña quieren, seremos independientes. Y si no lo quieren, no lo seremos, y viva la democracia", ha recalcado Tardá.



Bajo la atenta mirada de Sánchez, el republicano le ha puesto otras dos condiciones "sine qua non": derogar las leyes "más reaccionarias" del PP e implementar políticas socialdemócratas desde el punto de vista social y económico.



Quien ha recogido el guante ha sido Rajoy, que, en su turno de réplica, también se ha dirigido a Sánchez para recordarle que ERC está dispuesto a hacerle presidente del Gobierno siempre y cuando se pliegue a sus condiciones y, si no, "amenaza" con no votarle.



Pese a ello, el candidato del PP ha alertado a Sánchez de que dará igual si busca el apoyo de ERC o no, porque Tardá está dispuesto a seguir adelante con su consulta independentista sea o no ilegal.



"Si no le apoya da igual porque el señor Tardá hará lo que quiera. Porque el señor Tardá está por encima de la ley, de los tribunales y de los españoles", ha ironizado.



Y es que el tema de Cataluña ha estado muy presente hoy en el hemiciclo, donde se ha podido escuchar a Tardà retar a Rajoy, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña y proclamar: "No les tenemos miedo".



Francesc Homs, por su parte, ha anunciado que mañana el PDC presentará una querella criminal contra el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por el caso de las supuestas escuchas a políticos independentistas catalanes.



Homs ha preguntado a Rajoy si conocía dichas conversaciones y si tiene previsto que alguien asuma responsabilidades políticas. Y, si no es así, le ha exigido que cuente "la verdad".



Otro que ha tanteado a Pedro Sánchez ha sido el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que le ha pedido que haga un "esfuerzo" y que actúe con "generosidad", "inteligencia" y "altura de miras" para "construir una alternativa de cambio y hacer que Rajoy se tome unas merecidas vacaciones".



"Hay números justos, pero dan", ha recordado Baldoví a Sánchez, al que ha urgido a "comenzar a construir ese cambio sin esperar a las elecciones vascas o gallegas".



Más escéptico ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha reprochado a Sánchez que intente empujar al voto nacionalista vasco y catalán hacia el PP y que ha advertido: "Lo que nos vamos a reír si recibimos su llamada para conformar una mayoría alternativa".



Esteban también ha reprochado al PP no haber hecho "ni un gesto, ni una señal" para acercar su voto al PNV, un partido que "no nació para solucionar los problemas de Gobierno de España". No obstante, ha dicho que los nacionalistas vascos están abiertos al diálogo.



Desde EH Bildu, su portavoz en la Cámara, Mariam Beitialarrangoitia, ha asegurado que Arnaldo Otegi, "pese a quien pese", va a ser el candidato de su partido a las elecciones vascas del 25 de septiembre y ha llamado a "desalojar al PP" para superar la política "de venganza y represión".



Las pocas palabras de ánimo que ha podido escuchar Rajoy esta tarde le han llegado de sus socios de Foro y UPN, así como de la diputada de CC, Ana Oramas, que le ha instado a que no deje pasar el tiempo ante unas terceras elecciones, que "nadie necesita pero que nadie evita".



En cambio, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha dicho que no se fía de Rajoy porque incumplió los compromisos adquiridos con Canarias en la investidura que le llevó al Gobierno.